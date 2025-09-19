Zahraničí

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

před 27 minutami
Maďarsko bude následovat Spojené státy a rovněž označí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. V pátek to podle agentury AP řekl národněkonzervativní premiér Viktor Orbán. Toto rozhodnutí před několika dny oznámil americký prezident Donald Trump.
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarský premiér Viktor Orbán. | Foto: Reuters

Orbán, kterého AP označuje za pravicového populistu a velkého Trumpova příznivce, v pátek v maďarském státním rozhlasu řekl, že ho Trumpovo oznámení potěšilo. "Antifa opravdu je teroristická organizace," uvedl maďarský premiér. "V Maďarsku také přišel čas, aby podle americkém vzoru byly organizace jako Antifa klasifikovány jako teroristické," dodal Orbán, který se drží u moci přes 15 let.

AP podotýká, že není jasné, co Orbána k tomuto rozhodnutí přivedlo. Antifašistické skupiny se jen zřídka zapojují do politických akcí v Maďarsku. Nicméně dnes Orbán zmínil incident z února 2023, kdy antifašističtí aktivisté v Budapešti zaútočili na demonstraci neonacistů.

Kvůli tomu byla déle než rok v Maďarsku vězněna Italka Ilaria Salisová, což vyvolalo diplomatickou roztržku mezi Římem a Budapeští. Prokuratura pro ni žádala 11letý trest odnětí svobody. Z domácího vězení byla propuštěna loni v červnu poté, co uspěla ve volbách do Evropského parlamentu.

Orbán v pátek její propuštění kritizoval a řekl, že členové Antify "přijeli do Maďarska a na ulici bili nevinné lidi, některé z nich napůl k smrti, a pak se stali členy Evropského parlamentu, odkud poučují Maďarsko o právním státu".

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v reakci na Orbánovy výroky o Salisové řekl, že i když jeho názory se od pohledů této europoslankyně velmi liší, nemyslí si, že by šlo o teroristku. Tajani stojí v čele středopravicové strany Forza Italia.

AP píše, že Antifa je zastřešující výraz pro volně sdružené krajně levicové aktivisty a skupiny, které spojuje odpor proti fašistům a neonacistům. Pořádají demonstrace nebo akce na protest proti shromážděním pravicových extremistů. Někdy se uchylují k násilnostem. Jde spíše o ideologii než o organizaci a postrádá hierarchické struktury.

 
