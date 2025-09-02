Zahraničí

Lev XIV. hodlá navázat ohledně LGBT+ lidí v církvi na svého předchůdce

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Papež Lev XIV. se v pondělí setkal s jedním z nejvýznamnějších zastánců větší inkluze LGBT+ lidí v katolické církvi jezuitou Jamesem Martinem a podpořil ho. Tím podle agentury AP vyslal v prvních měsících svého pontifikátu jasný signál, že hodlá pokračovat ve vstřícné politice svého předchůdce papeže Františka vůči LGBT+ komunitě.
Papež Lev XIV.
Papež Lev XIV. | Foto: Vatican Media/Simone Risoluti ­Handout via REUTERS

Jezuitský duchovní Martin řekl, že mu papež sdělil, že hodlá pokračovat v politice papeže Františka ohledně přijímání LGBTQ+ v církvi, a povzbudil ho, aby pokračoval ve své činnosti.

"Od papeže Lva XIV. jsem slyšel stejnou zprávu, jakou jsem slyšel od papeže Františka, a to je touha přijímat všechny lidi, včetně LGBT+ osob," řekl Martin po audienci agentuře AP. "Bylo to úžasné. Bylo to velmi utěšující a velmi povzbuzující a upřímně řečeno, také velmi zábavné," uvedl americký jezuita.

Asi půlhodinové setkání bylo oficiálně oznámeno Vatikánem, což je známkou toho, že papež chtěl, aby bylo zveřejněno, píše AP. Konalo se jen několik dní předtím, než se LGBT+ katolíci zúčastní pouti do Vatikánu v rámci Svatého roku.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Lev XIV. LGBT inkluze církev

Právě se děje

před 4 minutami
Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Malý chlapec se rozhodl postavit přijíždějícímu parnímu vlaku a pokoušel své štěstí.
Aktualizováno před 27 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Švýcarská společnost Nestlé propustila generálního ředitele, protože zatajil milostný vztah s přímou podřízenou. Laurent Freixe byl v čele firmy rok.
před 40 minutami
S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná
12:49

S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná

Jestli se něčeho bojím a děsím, tak je to vyvolávání nostalgie po komunistické minulosti a nálad proti NATO, sdělil Aktuálně.cz šéf Motoristů.
Aktualizováno před 48 minutami
Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Místní představitelé se však obávají, že mrtvých budou stovky. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí.
před 52 minutami
Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Uvedli to ozbrojenci ovládající oblast Dárfúru.
Aktualizováno před 1 hodinou
Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Po Australian Open došel Jiří Lehečka mezi osm vyvolených také na US Open, odborníci přitom českého hráče popisují jako "mechanického agresora".
Další zprávy