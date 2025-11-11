V Gruzii havarovalo turecké armádní letadlo, cestovalo v něm 20 vojáků

Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo podle agentur turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjádřil naději, že obětí bude co nejméně, ale zároveň podle agentury AFP naznačil možnost, že si nehoda oběti vyžádala, když řekl: "Kéž se Bůh slituje nad našimi mučedníky."
"Naše vojenské nákladní letadlo C-130, které vzlétlo z Ázerbájdžánu a vracelo se domů, havarovalo na hranicích Gruzie a Ázerbájdžánu," oznámilo turecké ministerstvo na sociální síti X. Dodalo, že pátrací a záchranné akce byly zahájeny ve spolupráci s gruzínskými a ázerbájdžánskými úřady.
Videozáznam, který údajně zachycuje nehodu, podle agentury AP odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Letadlo je na něm podle agentury vidět, jak padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.
Podle gruzínského ministerstva vnitra letoun havaroval asi pět kilometrů od hranic s Ázerbájdžánem, uvedla AFP.
Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím, poznamenala AP. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou kooperaci.