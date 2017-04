Le Penová dočasně odešla z čela Národní fronty. Nebojte se mě, budu nadstranická, vzkázala voličům

AKTUALIZOVÁNO před 53 minutami

Marine Le Penová v pondělí pozastavila své působení v čele Národní fronty. V televizním rozhovoru oznámila, že na postu předsedkyně nastupuje dovolenou, aby byla nad stranickým uvažováním. "Francouzi by se mne neměli bát, ani mého projektu, ale spíše programu a osobnosti Macrona," řekla o svém soupeři, kterého označila za člověka nepopulárního dosluhujícího prezidenta Françoise Hollandea.

Doporučujeme

Paříž - Po postupu do druhého kola francouzských prezidentských voleb Marine Le Penová ohlásila, že dočasně pozastavuje své působení v roli šéfky krajně pravicové Národní fronty. Současně ujišťovala voliče, že z ní nemusí mít strach a že by jí ve finále měli dát přednost před soupeřem, centristou Emmanuelem Macronem, který v neděli Le Penovou porazil 24,01 ku 21,30 procentům hlasů.

"Blížíme se k rozhodujícímu okamžiku. Vždy jsem věřila, že prezident je prezidentem všech Francouzů a že má sjednocovat všechny Francouze. Ale je třeba přejít od slov k činům. Rozhodla jsem se dnes večer, že jako předsedkyně Národní fronty nastoupím dovolenou. Od teď nejsem předsedkyní Národní fronty. Budu nad stranickým uvažováním," řekla Le Penová v televizním rozhovoru.

Rozhodující duel o Elysejský palác se odehraje 7. května. Průzkumy slibují Macronovi vítězství přinejmenším poměrem 60 ku 40 procentům.

"Macron kráčí po rudém koberci"

Svého soupeře označila Le Penová za člověka dosluhujícího a velice nepopulárního prezidenta Françoise Hollandea. "Jakou projevil odvahu? Kráčí po rudém koberci za lichocení tisku a s podporou všech kmotrovských sil. Výběr je jasný: Buď Francie, anebo zmizí ta Francie, kterou Francouzi milují," prohlásila reprezentantka krajní pravice.

Současně si postěžovala, že nynější systém ji ustavičně přeměňuje v karikaturu. "My jsme ti, co více a lépe brání demokracii. Žádný z mých kroků se neuskuteční bez lidí či proti lidem. Jedině já sama mohu zaručit ochranu Francouzů… Musíme se znovu vyzbrojit proti globalizaci a proti nezákonné konkurenci," hlásala a ujišťovala, že jako vlastenka hodlá bránit trikolóru a její dědictví proti Bruselu.

"Francouzi by se mne neměli bát, ani mého projektu, ale spíše programu a osobnosti Macrona," řekla a obvinila svého soupeře, že je stoupencem divoké globalizace, otevření pracovního trhu, masivní imigrace, ale ve svém programu nemá ani zmínku o lásce k Francii.

Le Penová je přesvědčena, že od prohry svého otce a předchůdce v čele hnutí, Jeana-Marie Le Pena, v prezidentských volbách v roce 2002 se věci hodně změnily. "Můžeme vyhrát. Vyhrajeme," zdůraznila.

Kritika z Izraele

Izraelský prezident Reuven Rivlin v pondělí Le Penovou obvinil z nové podoby popírání holocaustu, a to odmítáním spoluodpovědnosti Francouzů a francouzských úřadů za deportace Židů do nacistických vyhlazovacích táborů.

"Poselství, které se velmi často vynořuje z nedávných politických prohlášení, je krajně znepokojivé. Všude je to stejné poselství: 'My nemůžeme za holocaust, my nejsme zodpovědní za vyhlazování Židů uvnitř našich hranic'," uvedl Rivlin v projevu k uctění památky šesti milionů Židů zavražděných během druhé světové války.

"To je taky případ kandidátky z francouzských prezidentských voleb, která popřela odpovědnost Francie za deportace svých židovských občanů do nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů," řekl izraelský prezident.

Le Penová 9. dubna popřela, že by Francie nesla odpovědnost za deportace více než 13 000 Židů z pařížského velodromu do nacistických táborů smrti. "Myslím, že Francie není odpovědná za Vel d'Hiv," uvedla Le Penová s odkazem na zátah francouzských četníků z července 1942, který si objednala německá okupační správa. Úřady soustředily zadržené lidi na cyklistickém stadionu Vélodrome d'Hiver, běžně známém pod zkratkou Vel d'Hiv, odkud pak byli deportováni do nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Tyto výroky osmačtyřicetileté vůdkyně Národní fronty v pondělí rovněž odsoudil předseda Evropského židovského kongresu Moše Kantor, který vyjádřil politování nad úspěchem Le Penové v prvním kole voleb. V projevu k uctění památky obětí holokaustu Kantor označil Le Penovou za "nebezpečnou" a dodal, že "je nesmírně politováníhodné, že více než pětina francouzských voličů pro ni hlasovala".

Vítězové prvního kola prezidentských voleb ve Francii, Marine Le Penová a Emmanuel Macron, burcují voliče pro rozhodující druhé kolo. | Video: Reuters | 01:09