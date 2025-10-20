Zahraničí

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

ČTK ČTK
před 29 minutami
Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo za jejím tragickým vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům. Vyplývá to z předběžných výsledků analýzy, které v pondělí zveřejnil portugalský Úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod, píše agentura AFP.
Archivní foto nehody.
Archivní foto nehody. | Foto: Reuters

Úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod, doporučil, aby všechny ostatní lanovky v portugalské metropoli zůstaly zavřené, dokud se nezajistí, že jejich brzdové systémy budou správně fungovat. Jak uvádí portugalská veřejnoprávní televize RTP, úřad dále doporučil společnosti Carris, která je zodpovědná za provoz lanovek v Lisabonu, aby nechala lanovky zkontrolovat firmou specializovanou na lanové dráhy a upevnění lan a brzd.

Úřad rovněž doporučil společnosti Carris přehodnotit interní kontrolní systém, především v oblasti pořizování klíčových komponentů pro vozidla. Vyšetřování totiž zjistilo, že lano, které způsobilo nehodu, nesplňovalo specifikace společnosti a nebylo certifikováno pro přepravu lidí.

Nehoda, při níž zemřelo 16 osob a přibližně 20 dalších utrpělo zranění, se stala 3. září. Společnost Carris po havárii uvedla, že byla provedena veškerá předepsaná údržba. Dále oznámila, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Společnost uvedla, že pravidelně dodržuje měsíční, týdenní i denní kontroly.

 
Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

