Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Americká výzkumná agentura Barna Group, která dlouhodobě sleduje náboženské trendy ve Spojených státech, ve své zářijové zprávě zaznamenala překvapivý trend: mladí lidé se vracejí do kostelů.
V roce 2020 chodili mladí Američané do kostela v průměru jen jednou měsíčně, dnes už je to téměř dvakrát tolik. Mileniálové navštěvují bohoslužby v průměru 1,8 víkendu měsíčně, a generace Z dokonce 1,9, což představuje nejvyšší čísla od začátku sledování.
Zatímco starší generace, které dříve patřily k nejvěrnějším účastníkům mší, svou účast spíše omezují, mladí se k víře vracejí nebo ji teprve objevují. Co za tímto obratem ale stojí?
Stabilita ve světě sociálních sítí
Odborníci mluví o generační únavě z digitálního světa a hledání něčeho stabilního, co jim poskytne řád, komunitu a radost. "Mladí muži z generace Z už mají plné zuby virtuálního světa řízeného algoritmy a online seznamkami. Hledají něco skutečného," řekl pro televizi Fox News teolog Cory Marsh ze Southern California Seminary.
Paradoxně právě internet se ale pro spoustu mladých stal vstupní branou ke křesťanství. Řada duchovních a řeholníků se z kazatelny přesunula na sociální sítě a oslovují mladé na Instagramu či TikToku.
Například sestra Albertine, která ve svých videích propojuje duchovní témata s běžným životem, nasbírala na svém videu o modlitbě před zkouškou přes dva miliony zhlédnutí. "Je neuvěřitelně autentická," řekla pro CNN dvacetiletá Jeanne Fabre.
Důležitou roli sociálních sítí si uvědomuje i samotný Vatikán. Papež Lev XIV. letos přijal zhruba tisíc "digitálních misionářů" a připomněl, že stejně jako učedníci kdysi spravovali rybářské sítě, dnes je úkolem církve starat se o sítě digitální.
Obrat vnímá i Evropa
Nejde přitom jen o americký fenomén. V Evropě roste zájem o víru například ve Francii, kde letošní Velikonoce přinesly rekordních 17 800 křtů, tedy téměř o polovinu více než loni. Počet křtů mezi lidmi ve věku 18 až 25 let se pak za poslední čtyři roky více než zčtyřnásobil, ukazují data francouzské katolické církve.
Podobný vzestup sledují také v Belgii nebo Irsku, kde se počet křtů dospělých za poslední desetiletí zdvojnásobil až ztrojnásobil.
Návrat k víře se ale neprojevuje pouze vyšší návštěvností kostelů či počtem křtů, ale také prodejem Biblí. Podle dat Circana BookScan vzrostl v loňském roce prodej Biblí o 22 procent, zatímco prodej knih celkově jen o jedno procento.
Ukazuje se však, že tento trend je genderově asymetrický. Zatímco mladí muži se ke křesťanství obracejí čím dál častěji, ženy spíše odcházejí. Podle amerických dat se 61 procent mladých žen identifikuje jako feministky a vůči tradičním institucím, včetně církve, zaujímají spíše kritický postoj.