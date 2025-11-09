Zahraničí

Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Po letech odklonu se mladí lidé opět obrací na víru. Zájem o křesťanství mezi generací Z se ve Spojených státech i Evropě projevuje rostoucí účastí na bohoslužbách, nárůstem křtů i vyšším kupováním biblí. Co ale stojí za tímto nečekaným obratem?
Papež Lev XIV.
Papež Lev XIV. | Foto: CATHOLICPRESSPHOTO/IPA / Sipa Press / Profimedia

Americká výzkumná agentura Barna Group, která dlouhodobě sleduje náboženské trendy ve Spojených státech, ve své zářijové zprávě zaznamenala překvapivý trend: mladí lidé se vracejí do kostelů.

V roce 2020 chodili mladí Američané do kostela v průměru jen jednou měsíčně, dnes už je to téměř dvakrát tolik. Mileniálové navštěvují bohoslužby v průměru 1,8 víkendu měsíčně, a generace Z dokonce 1,9, což představuje nejvyšší čísla od začátku sledování.

Související

Kněz strávil s Dukou poslední hodiny života. "Odešel tiše, jako voják," popisuje

Kardinál Dominik Duka, portrét, arcibiskup, církev

Zatímco starší generace, které dříve patřily k nejvěrnějším účastníkům mší, svou účast spíše omezují, mladí se k víře vracejí nebo ji teprve objevují. Co za tímto obratem ale stojí?

Stabilita ve světě sociálních sítí

Odborníci mluví o generační únavě z digitálního světa a hledání něčeho stabilního, co jim poskytne řád, komunitu a radost. "Mladí muži z generace Z už mají plné zuby virtuálního světa řízeného algoritmy a online seznamkami. Hledají něco skutečného," řekl pro televizi Fox News teolog Cory Marsh ze Southern California Seminary.

Paradoxně právě internet se ale pro spoustu mladých stal vstupní branou ke křesťanství. Řada duchovních a řeholníků se z kazatelny přesunula na sociální sítě a oslovují mladé na Instagramu či TikToku.

Například sestra Albertine, která ve svých videích propojuje duchovní témata s běžným životem, nasbírala na svém videu o modlitbě před zkouškou přes dva miliony zhlédnutí. "Je neuvěřitelně autentická," řekla pro CNN dvacetiletá Jeanne Fabre.

Důležitou roli sociálních sítí si uvědomuje i samotný Vatikán. Papež Lev XIV. letos přijal zhruba tisíc "digitálních misionářů" a připomněl, že stejně jako učedníci kdysi spravovali rybářské sítě, dnes je úkolem církve starat se o sítě digitální.

Obrat vnímá i Evropa

Nejde přitom jen o americký fenomén. V Evropě roste zájem o víru například ve Francii, kde letošní Velikonoce přinesly rekordních 17 800 křtů, tedy téměř o polovinu více než loni. Počet křtů mezi lidmi ve věku 18 až 25 let se pak za poslední čtyři roky více než zčtyřnásobil, ukazují data francouzské katolické církve.

Podobný vzestup sledují také v Belgii nebo Irsku, kde se počet křtů dospělých za poslední desetiletí zdvojnásobil až ztrojnásobil.

Související

Egypt otevřel bránu k věčnosti. Tutanchamon se vrátil do světla reflektorů

Egypt, Velké Egyptské muzeum, Gíza, otevření
12 fotografií

Návrat k víře se ale neprojevuje pouze vyšší návštěvností kostelů či počtem křtů, ale také prodejem Biblí. Podle dat Circana BookScan vzrostl v loňském roce prodej Biblí o 22 procent, zatímco prodej knih celkově jen o jedno procento.

Ukazuje se však, že tento trend je genderově asymetrický. Zatímco mladí muži se ke křesťanství obracejí čím dál častěji, ženy spíše odcházejí. Podle amerických dat se 61 procent mladých žen identifikuje jako feministky a vůči tradičním institucím, včetně církve, zaujímají spíše kritický postoj.

 
Mohlo by vás zajímat

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Tisíce lidí opustily domovy v Osnabrücku kvůli nálezu nevybuchlých bomb z války

Tisíce lidí opustily domovy v Osnabrücku kvůli nálezu nevybuchlých bomb z války

Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou

Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou
13:08
zahraničí Aktuálně.cz Obsah křesťanství generace Z víra kostel Vatikán USA Francie sociální sítě

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Na místě zasahují záchranáři. Podle serveru aktuality.sk sanitky odvezly devět vážně poraněných cestujících.
před 59 minutami
Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske zkritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání 15. ligového kola proti Teplicím.
před 1 hodinou
Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Zájmy samospráv a úřadů se při plánování rozvoje měst rozcházejí. Úředníci často prosazují spíš své vidění světa, než zákony, říká Ondřej Boháč. 
před 1 hodinou
Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Slavia vede ligu. Ve šlágru 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže sešívaní dokázali zvládnout bláznivý duel a vyhrát 5:3 v Plzni.
Aktualizováno před 2 hodinami
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Přenos skončil
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Sledovali jste online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Slavií Praha.
před 2 hodinami
Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol.
před 2 hodinami
Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Po letech odklonu se mladí lidé opět obrací na víru. Co ale stojí za tímto nečekaným obratem?
Další zprávy