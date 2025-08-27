Zahraničí

Kosmická loď Starship odstartovala z Texasu, pak podle plánu dopadla do oceánu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Z kosmodromu Starbase v Texasu v úterý večer místního času (dnes v 01:30 SELČ) po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship společnosti SpaceX.
Z kosmodromu Starbase v Texasu v úterý večer místního času odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship společnosti SpaceX.
Z kosmodromu Starbase v Texasu v úterý večer místního času odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship společnosti SpaceX. | Foto: Reuters

Loď se po zhruba třech minutách letu úspěšně oddělila od nosné rakety Super Heavy, která následně dopadla do vln Mexického zálivu. Samotná loď na závěr letu dopadla podle plánu do vod Indického oceánu, kde provedla simulované přistání.

Cílem kosmické lodi nebyla oběžná dráha kolem Země, ale takzvaná transatmosférická dráha s maximální výškou asi 230 kilometrů. Během letu SpaceX vyzkoušela vypuštění maket satelitů Starlink, což dosud nikdy s touto lodí netestovala.

Související

Je vesmír opravdu nekonečný? Dost možná ne, je to 50 na 50, říká astrofyzik

Richard Wünsch, Astronom

V nákladovém prostoru bylo umístěno osm těchto maket. Spaceship rovněž v rámci zkoušky v kosmu úspěšně zažehla jeden ze svých motorů Raptor.

V červnu raketa s kosmickou lodí Starship explodovala, když stála na rampě pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o anomálii při testu. Při květnovém zkušebním letu firma zhruba po půl hodině ztratila kontrolu nad řízením lodi. Ta dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla.

Předchozí dvě lodě Starship nedoletěly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky dopadly do oceánu.

Loď Starship, která je spolu s nosičem Super Heavy největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, by SpaceX chtěla využívat pro cesty lidí a přepravu nákladu na Měsíc a na Mars. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.

 
Mohlo by vás zajímat

Indie nově čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Indie nově čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Palestinský stát musí vzniknout na základě bilaterálního jednání, říká velvyslankyně

Palestinský stát musí vzniknout na základě bilaterálního jednání, říká velvyslankyně

Putin vyjádřil dobrou vůli, Ukrajina je ale komplikovaný konflikt, řekl Witkoff

Putin vyjádřil dobrou vůli, Ukrajina je ale komplikovaný konflikt, řekl Witkoff

Vlny, chlad a přeplněné čluny. Migranti riskují všechno, aby dosáhli britských břehů

Vlny, chlad a přeplněné čluny. Migranti riskují všechno, aby dosáhli britských břehů
14 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah vesmír SpaceX

Právě se děje

před 3 minutami
Hráčům mařil erotické výpravy, ze Straky udělal buldoka. Na střeše měl Ježek monstrum

Hráčům mařil erotické výpravy, ze Straky udělal buldoka. Na střeše měl Ježek monstrum

Trenér století Václav Ježek, kouč mistrů Evropy 1976, zemřel přesně před 30 lety. Jeho fotbalová cesta byla plná zajímavých příhod a úspěchů.
Aktualizováno před 8 minutami
Indie nově čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

ŽIVĚ
Indie nově čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Dění okolo cel pro vás sledujeme v online reportáži.
před 26 minutami

Harleye se valí do Prahy. Párty potrvá 48 hodin v kuse, pro ženy letos poprvé zdarma

Harleye se valí do Prahy. Párty potrvá 48 hodin v kuse, pro ženy letos poprvé zdarma
Prohlédnout si 8 fotografií
Akrobatické kousky jsou oblíbenou podívanou.
Nebudou chybět koncerty i taneční vystoupení.
před 1 hodinou

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie
31:39
před 1 hodinou
Palestinský stát musí vzniknout na základě bilaterálního jednání, říká velvyslankyně

Palestinský stát musí vzniknout na základě bilaterálního jednání, říká velvyslankyně

Záměr uznat v září Stát Palestina v posledních týdnech oznámily Británie, Francie, Kanada či Austrálie.
před 2 hodinami
Kosmická loď Starship odstartovala z Texasu, pak podle plánu dopadla do oceánu

Kosmická loď Starship odstartovala z Texasu, pak podle plánu dopadla do oceánu

Cílem kosmické lodi společnosti SpaceX byla takzvaná transatmosférická dráha s maximální výškou asi 230 kilometrů.
před 2 hodinami

Provizorní dům rodině rozmlouvali. Teď vedle něj staví svůj vysněný domov

Provizorní dům rodině rozmlouvali. Teď vedle něj staví svůj vysněný domov
Prohlédnout si 16 fotografií
Ještě před dvěma lety žili Veronika a její manžel Pavel s dvěma syny v Brně. Rušný život ve městě, každodenní dojíždění, málo prostoru. "Největším impulsem ke změně byli naši kluci. Chtěli jsme jim dopřát dětství, jaké jsme zažili my - na vesnici, s přírodou všude kolem," vzpomíná Veronika.
Místo čekání na „lepší podmínky“ vzali osud do vlastních rukou. Na místě, kde má stát jejich vysněný dům, si zatím postavili provizorní bydlení.
Další zprávy