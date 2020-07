Karviná, Los Angeles, německá jatka. Virus se vrací a útočí v malých vlnách

Celkem 10,3 milionu nakažených, přes 505 tisíc mrtvých. Takovou bilanci pandemie koronaviru zveřejnila v úterý Světová zdravotnická organizace (WHO). Mnoho zemí uvolňuje ochranná opatření, ale virus celosvětově neustupuje, i když jen v málokterých státech se ještě šíří plošně.

Lidé více cestují a přicházejí do kontaktu s více lidmi na více místech poté, co se ochranná opatření uvolnila. Podle virologa Jana Černého z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze bylo nevyhnutelné, že počet nakažených v různých zemích znovu stoupne.

"Virus samozřejmě nezmizel, i přes ukončení opatření zůstal v populaci - a ta omezení se nedala udržovat donekonečna. Podstatné ale je, že v Česku nedochází k plošnému, nekontrolovanému šíření. Jsou to izolované případy, malá ohniska. Ale to se čekalo. Dokud se podaří udržet virus v hranicích ohnisek, pořád je to ten lepší z možných scénářů," řekl Černý serveru Aktuálně.cz

Ve Velké Británii je v karanténě město Leicester s 330 tisíci obyvateli. Deset procent nově nakažených ve Spojeném království za minulý týden připadá na toto město. Na dva týdny se tu zavřou všechny obchody s výjimkou potravin a lékáren.

Ve Spojených státech jsou zase v karanténě některé části států Texas a Arizona. V pondělí v Texasu přibylo 6545 případů, což je dosavadní denní rekord. Kritická je i situace v Los Angeles, kde starosta města Eric Garcetti odložil na neurčito otevření divadel, kin a zábavních parků. Desetimilionové město má deset tisíc nakažených a Garcetti vyzval obyvatele, aby na veřejnosti nosili roušku.

V Německu je v izolaci stotisícové město Gütersloh, kde propukla nákaza na jatkách. V úterý v zemi přibylo 498 nových případů nemoci covid-19, což je víc než dvojnásobek oproti pondělí.

V České republice je nejhorší situace v okrese Karviná, kde se nemoc rozšířila mezi horníky firmy Ostravsko-karvinské doly (OKD).

Nárůst případů hlásí také japonské Tokio a části severní Číny. Uzbekistán vyhlásil zákaz nočního vycházení v metropoli Taškentu.

Na výraznější pokles nových případů stále čeká Rusko - denní počet nakažených se sice snižuje, ale stále se drží nad šesti tisíci. S celkovým počtem nakažených 650 tisíc osob je Rusko třetí nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech a Brazílii. V Latinské Americe se situace dokonce zhoršuje: Peru a Chile už mají více obětí nemoci covid-19 na deset tisíc obyvatel než Itálie nebo Španělsko. Naopak relativně ušetřena zatím zůstává Afrika.

Místo zavírání měst aplikace

"Optimálním řešením je vyvinout vakcínu proti koronaviru, která by umožnila očkování a v zásadě ukončení této pandemie. Ale od vakcíny jsme stále vzdáleni minimálně v řádu měsíců," říká Jiří Černý. Dočasné řešení vidí v tom, že lidé nebudou odmítat trasování a zapojí se do projektu takzvané eRoušky.

"V současné době je účinnou metodou boje s koronavirem uzavírání měst nebo oblastí, což je ovšem problematické tehdy, kdy nakažených v těchto zónách není moc a omezení se musí přizpůsobit i ti, kteří jsou zdraví. Druhou metodou je pečlivé trasování lidí, kteří mohli roznést nákazu, prostřednictvím mobilních telefonů. Lidé tak epidemiologům a hygienikům umožní, aby takzvaná eRouška fungovala. Nejde o to, zjišťovat, kdo kde kdy byl, ale upozornit lidi, že se dostali do kontaktu s nakaženým a že se mají nechat otestovat," říká Černý.

"Aplikace eRouška nemá za cíl ukazovat, že jste si odskočili na pivo, a přitom jste řekli manželce, že jdete běhat," uzavírá v nadsázce, že podle něj lidé nemusí mít strach o bezpečnost svých soukromých dat.

Vývoj z posledních týdnů potvrzuje, že semeništěm koronaviru jsou místa, kde lidé pracují blízko sebe a vykonávají namáhavou fyzickou práci v nižší teplotě a za omezeného denního světla. Což je třeba případ zmíněných německých jatek nebo karvinských dolů.

"Nejde jenom o nedostatek UV záření. V masokombinátech je chladno, aby se nekazilo maso, což zpomaluje rozklad virů. V případě dolů je jasné, že horníci nemohou pracovat v rouškách nebo dodržovat rozestupy, to prostě nejde," dodává Černý.

