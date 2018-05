před 46 minutami

Světová zdravotnická organizace (WHO) zvýšila úroveň rizika pro veřejné zdraví v Kongo na velmi vysoké kvůli nemoci ebola. Varování platí na celonárodní úrovni v této africké zemi, pro svět WHO vyhodnotila riziko zatím stále jako nízké. Informovala o tom agentura Reuters. WHO úroveň rizika v Kongu zvýšila poté, co byl ve čtvrtek potvrzen jeden případ úmrtí ve městě Mbandaka. Ve čtvrtek konžské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že bylo v zemi potvrzeno 11 nových případů nákazy ebolou. Podezření má zatím asi u 45 lidí. Dosud si nemoc zřejmě vyžádala 25 obětí na životech, oficiálně však byla nákaza potvrzena zatím u jednoho ze zemřelých.

autor: ČTK | před 46 minutami