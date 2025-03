V zemi tradičně považované za vzor boje proti klimatickým změnám roste vlna kritického přístupu k alarmujícím zprávám ohledně globálního oteplování. Důkazem toho je nejen nedávné odmítnutí hromadné žaloby aktivistů, ale i podrobný výzkum Švédského rozhlasu, který odhalil řadu dezinformací o klimatické krizi.

Nejvyšší švédský soud nedávno zamítl hromadnou žalobu, kterou v roce 2022 podala skupina Aurora, zahrnující i klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou. Aktivisté tvrdili, že švédská vláda nekoná dostatečně efektivně pro omezení klimatických změn a že tím porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech. Po dvou letech právního zkoumání soud rozhodl, že o opatřeních v oblasti klimatu musí rozhodovat demokraticky zvolené orgány, nikoli soudní moc.

"Soudní dvůr nemůže nařídit parlamentu nebo vládě, že má přijmout nějaké konkrétní opatření, aniž by o těchto otázkách nezávisle rozhodly demokratické orgány," prohlásil soudce nejvyššího soudu Jonas Malmberg.

Odhalení klimatických dezinformací

Ve stejné době přišlo švédské veřejnoprávní vysílání Sveriges Radio s vyšetřováním, které odhalilo několik přehnaných tvrzení o klimatických změnách. Mezi nimi byl i případ generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který v roce 2023 při návštěvě Samoy tvrdil, že jeden z opuštěných domů musel být kvůli rostoucí hladině moře přesunut do vnitrozemí.

"Ti, kteří v těchto domech žili, museli se vystěhovat dále do vnitrozemí kvůli zvyšování hladiny moře a množícím se bouřím. Stoupání mořské hladiny se zrychluje. Nyní je dvojnásobné než v 90. letech. Pokud se nám nepodaří zastavit to, co se děje v souvislosti se změnou klimatu, problém Samoy nebude ojedinělý." Švédští investigativci však ověřili, že dům byl ve skutečnosti opuštěn po zemětřesení a tsunami v roce 2009, které nesouvisely s klimatickými změnami.

Další případ se týkal švédské pobočky Dětského fondu OSN (UNICEF), která na svých webových stránkách uváděla, že každý rok umírá 1,7 milionu dětí v důsledku klimatických změn. Po odvysílání reportáže tento nepodložený údaj odstranila a opravila jej s tím, že uvedená čísla se vztahují na environmentální faktory, jako je znečištění ovzduší a pitné vody.

Blíží se změna mediálního narativu?

Profesor Roger Pielke jr. z Coloradské univerzity, který dlouhodobě kritizuje zkreslená klimatická tvrzení, považuje tyto události za průlom. Podle něj je neobvyklé, že se veřejnoprávní vysílání pustí do nezávislé investigativní práce, která odhaluje nepravdivé informace o klimatu.

Podle něj jsou klimatické změny stále jedním z největších globálních problémů, ale švédské vyšetřování ukazuje, že diskuse na téma důsledky globálního oteplování nemusí být vždy jednostranné. Nové skutečnosti by mohly podle profesora vést ke svobodnější debatě o klimatické politice.