Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Severní Korea v pátek odpálila nejméně jednu balistickou střelu směrem do moře východně od svého pobřeží, informovaly tiskové agentury s odvoláním na vyjádření jihokorejské armády a japonské vlády. KLDR v posledních týdnech stupňuje tempo testování svých zbraňových systémů, včetně odpálení údajných hypersonických raket a střel s plochou dráhou letu v minulém měsíci.
Vůdce Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) Kim Čong-un.
Vůdce Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) Kim Čong-un. | Foto: Reuters

Jihokorejský generální štáb nezveřejnil k pátečnímu incidentu další podrobnosti. Není tak zatím jasné, o jaký typ balistické zbraně šlo ani jak daleko doletěla.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová novinářům řekla, že střela zřejmě dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska a že nejsou hlášeny žádné škody na letadlech či lodích.

Severní Korea provedla svůj nejnovější test jen několik dní poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth navštívil demilitarizovanou zónu mezi oběma Korejemi a v Soulu se zúčastnil výročního jednání o vojenském spojenectví a obraně Jižní Koreje vůči severokorejskému režimu.

Hegseth při té příležitosti ocenil plány Soulu na navýšení vojenských výdajů tváří v tvář jaderným hrozbám ze strany KLDR a dalším nejistotám v regionu, připomněla agentura AP.

 
