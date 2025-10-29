Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

O vztazích mezi Spojenými státy a Jižní Koreou se říká, že byly "ukovány v krvi". Blízké spojence ze studené války ale nyní provází nejistá pozice. Nejen kvůli napětí ve světě ve stínu Číny a Severní Koreje, ale také celní válce, kterou odstartoval Donald Trump po nástupu do úřadu.
Jeho přítomnost na hospodářském summitu APEC v historickém městě Kjongdžu znamená šanci pro Jihokorejce, aby jeho postoj obměkčili, třebaže se v Soulu konala malá protitrumpovská demonstrace, které se zúčastnilo pár desítek lidí s transparenty.
Hned na letišti se americký prezident dočkal své oblíbené "kampaňové" písně YMCA, kterou mu zahrála kapela jihokorejské armády. Z Jižní Koreje si Trump odváží po setkání s I Če-mjongem nejen repliku zlaté královské koruny, ale také nejvyšší státní ocenění.
Na korejské půdě se ovšem státníci hovořili jen o vzájemných investicích, clech a obchodě, ale i o míru - jen ne tom ukrajinském.
Nezbedná KLDR
Trump má na dalších setkáních s I Če-mjongem probrat možné sblížení mezi Jižní Koreou a KLDR, které je již desítky let na bodu mrazu.
Obě země formálně ještě neuzavřely mír. Ještě před příletem amerického prezidenta odpálila Severní Korea několik střel s plochou dráhou letu do moře u svého západního pobřeží, což místní média nepovažovala jako dobré znamení.
Ve středu odpoledne pak padlo potvrzení. Trump nakonec přiznal, že k jeho setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem nedojde.
"Znám ho velice dobře a vycházíme spolu velice dobře. Opravdu se nám jen nepodařilo se domluvit na termínu," ukončil před novináři spekulace, zda si najde čas na severokorejského vůdce.
Jednání titánů je na spadnutí
Americkému prezidentovi tak zbyde kromě schůzek s místním vedením ještě jeden důležitý úkol, a to setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou jsou dlouhodobě napjaté především kvůli sporům o cla, dodatečné přístavní poplatky a také kvůli rozhodnutí Pekingu rozšířit omezení vývozu vzácných zemin.
Trump v únoru rozpoutal masivní oboustranné zvyšování cel, když na čínský dovoz uvalil dvacetiprocentní celní přirážku kvůli tomu, že podle něho Čína není ochotna bojovat proti pašování fentanylu do USA.
Peking to odmítl a zavedl vlastní cla, obě země se pak postupným zvyšováním dovozních poplatků dostaly až vysoko přes sto procent, než se dohodly na jejich snížení.
Během středeční cesty Trump řekl, že chce snížit zmíněná úvodní cla výměnou za čínskou aktivitu proti pašování fentanylu. "Myslím, že naše schůzka s čínským prezidentem Sim bude úžasná a že vyřešíme spoustu problémů," citovala Trumpa agentura AFP.
Americký prezident minulý týden při odletu na asijskou cestu tvrdil, že by s čínským protějškem chtěl mluvit i o sporné otázce Tchaj-wanu, na který si Čína dělá nárok, ale USA prosazují jeho autonomii.
Nyní však prohlásil, že si není jist, zda o tomto tématu bude řeč. Schůzku se Sim má Trump v plánu až ve čtvrtek.