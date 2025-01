Kdyby Trump nevyhrál, byl by usvědčen z pokusu o zvrácení voleb, uvádí zpráva

Donald Trump by byl usvědčen z pokusu o zvrácení výsledků amerických prezidentských voleb v roce 2020, kdyby nebyl znovu zvolen. Vyplývá to ze zprávy ministerstva spravedlnosti, kterou zveřejnila americká média. Trump v reakci na to označil zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, který zprávu vypracoval, za nepříčetného a uvedl, že je nevinný.

Smith Trumpa stíhal kvůli obviněním z nelegálních zásahů do volebního procesu po exprezidentově porážce v roce 2020 a z nepovoleného přechovávání utajovaných dokumentů po odchodu z úřadu. Související Masové deportace i jednání o konci války. Co čekat od prvního roku Trumpova mandátu? Po Trumpově vítězství v loňských prezidentských volbách zvláštní vyšetřovatel obě kauzy odložil s odvoláním na dlouhodobou politiku ministerstva spravedlnosti nestíhat úřadujícího prezidenta. V sobotu pak Smith rezignoval na svoji funkci. Trump se vrátí do Bílého domu 20. ledna. Republikán Trump před čtyřmi lety ve volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem, svou porážku ale neuznal a začal šířit nepravdy o tom, že Biden zvítězil jen díky podvodům a volebním nesrovnalostem. Vytvářel také tlak na činitele některých amerických států ve snaze zvrátit výsledek hlasování a po svém viceprezidentovi Mikeovi Penceovi požadoval, aby odmítl volební výsledky potvrdit. Vše vyvrcholilo bezprecedentním útokem Trumpových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021, při němž zemřelo několik lidí. Mohlo by vás zajímat: Trump je byznysmen. Dohodnout se s ním je hlavně otázka ceny, vysvětluje analytik (13. 11. 2024) Spotlight moment: Trump je byznysman. Dohodnout se s ním je hlavně otázka ceny, vysvětluje analytik | Video: Tým Spotlight