Kdo spáchá takový čin, ať počítá s deportací, řekl Scholz po útoku v Mnichově

Německý kancléř Olaf Scholz slíbil rychlejší a důslednější deportace migrantů, kteří spáchali v Německu trestný čin. Učinil tak v diskuzním pořadu na veřejnoprávní stanici ZDF, v němž politikům otázky pokládali občané.

Reagoval mimo jiné na čtvrteční útok v Mnichově, kde vjel Afghánec do davu lidí a třicet jich zranil. "Kdo nemá německé občanství a spáchá takovéto trestné činy, musí počítat s tím, že ho z této země opět dostaneme, že ho deportujeme," uvedl Scholz. Ujistil, že se to stane i s pachatelem útoku v Mnichově poté, co si odpyká trest.

Čtyřiadvacetiletý Afghánec najel autem do průvodu odborářů na ulici západně od mnichovského centra. Zranil třicet lidí, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Mezi zraněnými jsou i děti. Bavorský premiér Markus Söder čin označil za pravděpodobný útok, aniž použil slovo teroristický.

Podle německých médií zveřejnil muž na sociální síti před činem islamistický příspěvek. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann uvedl, že muž měl povolení k pobytu i k práci v Německu.

Sociální demokrat Scholz hovořil v programu, v němž otázky k nejrůznějším tématům politikům pokládali lidé z publika. Kromě něj odpovídali také kandidáti na kancléře za Zelené Robert Habeck, za Alternativu pro Německo (AfD) Alice Weidelová a za konzervativní unii CDU/CSU Friedrich Merz.

Právě poslední jmenovaný má podle současných průzkumů největší šanci stát se po volbách z 23. února kancléřem. Při setkání s Weidelovou, která předsedá straně označované za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu, Merz znovu odmítl, že by jeho konzervativci a AfD mohli po volbách spolupracovat.