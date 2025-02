Tragédie v Mnichově: Afghánec vjel autem do davu, nejspíš schválně

V Mnichově vjelo ve čtvrtek ráno auto do skupiny lidí. Bavorská vláda vychází z toho, že řidič tak učinil úmyslně, premiér Markus Söder mluví o pravděpodobném útoku. Podle místních představitelů pochází útočník z Afghánistánu a byl policii známý. Zraněných je 27, jeden až dva jsou ohroženi na životě, upřesnil ministr vnitra Joachim Herrmann.

Mnichovští policisté a záchranáři zasahují na místě, kde auto vjelo do skupiny lidí. | Foto: Reuters

Server deníku Süddeutsche Zeitung píše i o jedné mrtvé ženě. Řidič byl na místě zadržen a z jeho strany nehrozí další nebezpečí.

Web BR24 napsal, že ve čtvrtek kolem 10:30 auto vjelo do demonstrace pořádané nedaleko hlavního nádraží odbory Verdi. S odvoláním na jednoho ze svědků také uvedl, že se tak stalo úmyslně. Policie to zatím nepotvrdila. Informovala ale o "rozsáhlejším" zásahu, do něhož se zapojila také řada zdravotníků. Obyvatele Mnichova vyzvala, aby se místu vyhnuli, a zásahové jednotky tak mohly nerušeně pracovat.

Zpravodaj ČTK na místě, které je uzavřeno, nedlouho před polednem viděl šest odjíždějících sanitek a také desítky policistů a hasičů. Poblíž náměstí Stiglmaierplatz zůstává i poničený osobní vůz značky Mini, který vjel do davu. Na místě, kam už podle zpravodaje dorazil primátor Mnichova Dieter Reiter, je také vidět řada rozházených věcí na zemi, včetně oblečení a výstražných vest, které na sobě měli účastníci demonstrace.

Informaci o mrtvé ženě Süddeutsche Zeitung přinesl s odvoláním na hlášení jednoho z pořadatelů protestu na místě. Podle vyjádření starosty Mnichova Dietera Reitera pro server deníku Bild jsou mezi zraněnými i děti.

BR24, podle něhož někteří lidé utrpěli velmi těžká zranění, citoval jednoho ze svědků, který tvrdí, že policie ve snaze zadržet řidiče vystřelila na okno vozu. O střelbě ze strany strážců zákona píše i Bild.