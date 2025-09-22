"To letadlo je prázdné." Tajemný bunkr mate i Putinovy nejbližší, CIA zjistila proč

Na speciálně vybudované prostory upozornil britský deník The Times, když informoval o knize pojednávající o zatčení Evana Gershkoviche. Právě z jedné z těchto místností měl vůdce vydat rozkaz k zadržení amerického novináře na základě smyšlených obvinění ze špionáže.
CIA tvrdí, že identické místnosti mají být tři a nesmí z nich být poznat, kde se právě Putin nachází. Dříve se dbalo i na takové drobnosti, jako je deset ořezaných tužek ve stojánku s dvouhlavou orlicí. Ten ale podle záběrů z poslední doby z Putinova stolu zmizel.
Muž, který vládne Rusku čtvrt století, zřídka používá internet, mobilní telefon odmítá zcela. Místo toho vede jednání prostřednictvím monitoru na stojanu s kolečky. V tu chvíli často jeho podřízení, z nichž mnozí v jeho blízkosti strávili mnoho let, nevědí, ze kterého z 11 časových pásem země jim vůdce volá.
Počítače na jeho stolech zůstávají odpojené od sítě a internetu. Inženýři z Prezidentského komunikačního ředitelství vysílají kamiony s vybavením, aby mohli hovory šéfa šifrovat. Tento režim popisují jako "informační kokon".
Putinovi spolupracovníci také někdy oznámí, že prezident opouští jedno město a míří do jiného. Poté vyšlou prázdnou kolonu aut na letiště a nechají vzlétnout prázdné letadlo. Putin se následně připojí k videokonferenci a předstírá, že je někde, kde ve skutečnosti není.
Německý Bild už dříve vytvořil 3D model Putinova úkrytu v jeho paláci poblíž Gelendžiku v ruském Krasnodarském kraji. RBC-Ukraine tvrdí, že téměř každá z Putinových rezidencí a nemovitostí po celém Rusku obsahuje podzemní zařízení.
Ukrajinská tisková agentura například informovala o vůdcově rezidenci ve Valdaji, kterou sdílí se svou milenkou Alinou Kabajevovou a jejich dětmi. Loni Andrij Jusov, zástupce ukrajinské vojenské rozvědky, prohlásil, že tajná služba ví, kde všude má Putin bunkry.