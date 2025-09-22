Zahraničí

"To letadlo je prázdné." Tajemný bunkr mate i Putinovy nejbližší, CIA zjistila proč

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Ruský vůdce často tají svou momentální polohu nejen před tajnými službami cizích států, ale také před nejbližšími spolupracovníky. Vladimir Putin má pracovat v jedné ze speciálně vybudovaných místností, které jsou naprosto identicky zařízené, ale každá z nich je v jiné části Ruska.
Záběry z Putinovy „identické“ místnosti z let 2022 a 2025. Rusové přestali před vůdce aranžovat ořezané tužky. | Video: Reuters

Na speciálně vybudované prostory upozornil britský deník The Times, když informoval o knize pojednávající o zatčení Evana Gershkoviche. Právě z jedné z těchto místností měl vůdce vydat rozkaz k zadržení amerického novináře na základě smyšlených obvinění ze špionáže.

CIA tvrdí, že identické místnosti mají být tři a nesmí z nich být poznat, kde se právě Putin nachází. Dříve se dbalo i na takové drobnosti, jako je deset ořezaných tužek ve stojánku s dvouhlavou orlicí. Ten ale podle záběrů z poslední doby z Putinova stolu zmizel.

Související

Z Putinova soukromí unikly informace: Nepoužívá mobil ani internet, bojí se sledování

Ruský prezident Vladimir Putin.

Muž, který vládne Rusku čtvrt století, zřídka používá internet, mobilní telefon odmítá zcela. Místo toho vede jednání prostřednictvím monitoru na stojanu s kolečky. V tu chvíli často jeho podřízení, z nichž mnozí v jeho blízkosti strávili mnoho let, nevědí, ze kterého z 11 časových pásem země jim vůdce volá.

Počítače na jeho stolech zůstávají odpojené od sítě a internetu. Inženýři z Prezidentského komunikačního ředitelství vysílají kamiony s vybavením, aby mohli hovory šéfa šifrovat. Tento režim popisují jako "informační kokon".

Putinovi spolupracovníci také někdy oznámí, že prezident opouští jedno město a míří do jiného. Poté vyšlou prázdnou kolonu aut na letiště a nechají vzlétnout prázdné letadlo. Putin se následně připojí k videokonferenci a předstírá, že je někde, kde ve skutečnosti není.

Související

Na internetu kolují nákresy Putinova bunkru. Mohl by se v něm schovávat i týdny

putinův palác navalnyj odhalení
34 fotografií

Německý Bild už dříve vytvořil 3D model Putinova úkrytu v jeho paláci poblíž Gelendžiku v ruském Krasnodarském kraji. RBC-Ukraine tvrdí, že téměř každá z Putinových rezidencí a nemovitostí po celém Rusku obsahuje podzemní zařízení. 

Ukrajinská tisková agentura například informovala o vůdcově rezidenci ve Valdaji, kterou sdílí se svou milenkou Alinou Kabajevovou a jejich dětmi. Loni Andrij Jusov, zástupce ukrajinské vojenské rozvědky, prohlásil, že tajná služba ví, kde všude má Putin bunkry.

Normální Putinův den: Desítky bodyguardů i pojízdné laboratoře, odhalil utajený film. (Celý článek s videem zde)

Jaká játra má Putin rád na talíři a jaký čaj upřednostňuje. Novináři získali informace o jeho návycích ze soukromého filmu bodyguardů | Video: Aktuálně.cz/You Tube/Ходорковский LIVE
 
Mohlo by vás zajímat

Izraelská armáda nařídila evakuaci školy v Gaze, nocují tam stovky uprchlíků

Izraelská armáda nařídila evakuaci školy v Gaze, nocují tam stovky uprchlíků

Pesimismus v Číně nechceme. Země bude regulovat násilné a negativní komentáře

Pesimismus v Číně nechceme. Země bude regulovat násilné a negativní komentáře

"První zásahy v historii." Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské obojživelníky

"První zásahy v historii." Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské obojživelníky

"Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla." Kreml ostře hájí let svých MiG-31

"Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla." Kreml ostře hájí let svých MiG-31
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina Vladimir Putin titulky Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Lobbista a sponzor ODS zná trest za ovlivňování tendrů. Vězení nakonec unikl

Lobbista a sponzor ODS zná trest za ovlivňování tendrů. Vězení nakonec unikl

Podnikatel Robert Knobloch, vlivný lobbista a sponzor ODS, dostal trest za nezákonné ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby.
před 8 minutami
Archeologové našli na trase obchvatu Břeclavi část římské vesnice

Archeologové našli na trase obchvatu Břeclavi část římské vesnice

Součástí objevu bylo i větší množství importované keramiky z římských provincií z přelomu letopočtu. Podobných nálezů u nás mnoho není.
před 31 minutami
Izraelská armáda nařídila evakuaci školy v Gaze, nocují tam stovky uprchlíků

Izraelská armáda nařídila evakuaci školy v Gaze, nocují tam stovky uprchlíků

Kromě toho nařídila také evakuaci klíčové jordánské polní zdravotní kliniky.
před 37 minutami
Pesimismus v Číně nechceme. Země bude regulovat násilné a negativní komentáře

Pesimismus v Číně nechceme. Země bude regulovat násilné a negativní komentáře

Zásahům cenzorů neuniknou ani pesimistické komentáře o zpomalení ekonomiky či negativní postoje k práci a vzdělávání.
MUDr. Pavel Vepřek

Komentář: Pojišťovny v minusu? Čistě politické rozhodnutí. Jejich rušení nás nezachrání

Aktualizováno před 42 minutami
"Jen si tak šňupnout." Tři příběhy lidí, kterým do života vstoupil kokain

"Jen si tak šňupnout." Tři příběhy lidí, kterým do života vstoupil kokain

Tři příběhy lidí, kteří do zažitého stereotypu feťáka úplně nezapadají. "Nikomu neubližujeme," tvrdí.
před 1 hodinou
Trapas tanku za 780 milionů v Ostravě. Tak se předváděl, až zdevastoval plot letiště
1:16

Trapas tanku za 780 milionů v Ostravě. Tak se předváděl, až zdevastoval plot letiště

Show Leopardu 2A8 skončila na Dnech NATO neslavně. Osádka továrního tanku při manévrech poničila bezpečnostní zábrany u ranveje.
Další zprávy