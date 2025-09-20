Žijete v Rusku a nebojíte se říkat pravdu? MI6 spouští nábor nových špiónů na webu

Šéf tajné služby Richard Moore při spuštění této zabezpečené platformy vyzval ty, kteří disponují citlivými informacemi o mezinárodním terorismu nebo nepřátelských aktivitách zahraničních zpravodajských služeb, aby se prostřednictvím této platformy obrátili na MI6.
"Vyzývám všechny muže a ženy v Rusku, kteří mají pravdivé informace a odvahu je sdílet, aby kontaktovali MI6," řekl Moore. Portál budou moci využívat nejen Rusové, ale kdokoli kdekoli na světě, aby poskytli citlivé informace o terorismu nebo nepřátelských zpravodajských aktivitách, dodal.
Portál pomůže najímat nové agenty tím, že nabídne bezpečný způsob, jak kontaktovat Spojené království, uvedlo v prohlášení britské ministerstvo zahraničí. Pokyny pro přístup na portál jsou vysvětleny v několika jazycích na kanále MI6 na portálu YouTube. Ten doporučuje pro přístup na dark web používat zabezpečený prohlížeč Tor.
"Vzhledem k tomu, že se svět mění a hrozby, kterým čelíme, se množí, musíme zajistit, aby Spojené království mělo vždy náskok před svými protivníky," zdůraznila v tiskové zprávě šéfka britské diplomacie Yvette Cooperová.
MI6 je známá po celém světě díky fiktivní postavě agenta 007 Jamese Bonda, kterého vytvořil autor Ian Fleming.