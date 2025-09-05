Bělorusko zadrželo polského mnicha, viní ho ze špionáže. Varšava hrozí odvetou

Podle běloruské tiskové agentury BelTA Polák přiznal, že sháněl informace o blížícím se vojenském cvičení Západ 2025, které na tento měsíc chystá běloruská a ruská armáda. Krátce před zadržením prý získal blíže neurčený tajný vojenský dokument. Údajně také prostřednictvím sociálních sítí navázal kontakt s jistým běloruským občanem a nabídnul mu spolupráci s polskými tajnými službami spočívající například ve sběru informací o objektech běloruské armády a tajných služeb. V případě odsouzení za špionáž hrozí zadrženému Polákovi sedm až 15 let vězení.
Podle Jacka Dobrzyńského, mluvčího polského ministra pověřeného koordinací tajných služeb, jde o další provokaci ze strany Lukašenkova režimu. "Polské tajné služby nevyužívají řeholníky ke sbírání informací o vojenských cvičeních," napsal na sociální síti X.
Polský premiér Tusk podle serveru onet.pl řekl, že zatím nemá úplné informace o tom, proč mnich do Běloruska jel. Zřejmě se vydal na návštěvu známého, kněze žijícího v sousední zemi. Polsko podniká diplomatické kroky na pomoc zadrženému Polákovi, ale "neočekává od běloruské strany dobrou vůli," uvedl Tusk. "Připravujeme odvetná opatření, pokud se ta situace nezmění," dodal.
Vztahy mezi Polskem a Běloruskem jsou dlouhodobě velmi napjaté. Varšava obviňuje Lukašenkův režim, že organizuje přesuny migrantů k bělorusko-polské hranici a tlačí je k tomu, aby ji přešli. Bělorusko v únoru 2022 umožnilo ruské armádě, aby z jeho území vedla útok proti Ukrajině.
V roce 2023 Rusko do Běloruska dovezlo své taktické jaderné zbraně. Šlo o první případ od rozpadu SSSR, kdy Rusko své jaderné zbraně rozmístilo v zahraničí, připomíná polský list Rzeczpospolita.