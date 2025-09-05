Zahraničí

Bělorusko zadrželo polského mnicha, viní ho ze špionáže. Varšava hrozí odvetou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Běloruské úřady ve čtvrtek ve Vitebské oblasti na severu země zadržely polského občana pro podezření ze špionáže. Informovala o tom běloruská státní média. Polský premiér Donald Tusk režimu běloruského autoritářského lídra Alexandra Lukašenka vzkázal, že pokud se případ tohoto řeholníka brzy nevysvětlí, podnikne Varšava odvetná opatření.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Podle běloruské tiskové agentury BelTA Polák přiznal, že sháněl informace o blížícím se vojenském cvičení Západ 2025, které na tento měsíc chystá běloruská a ruská armáda. Krátce před zadržením prý získal blíže neurčený tajný vojenský dokument. Údajně také prostřednictvím sociálních sítí navázal kontakt s jistým běloruským občanem a nabídnul mu spolupráci s polskými tajnými službami spočívající například ve sběru informací o objektech běloruské armády a tajných služeb. V případě odsouzení za špionáž hrozí zadrženému Polákovi sedm až 15 let vězení.

Podle Jacka Dobrzyńského, mluvčího polského ministra pověřeného koordinací tajných služeb, jde o další provokaci ze strany Lukašenkova režimu. "Polské tajné služby nevyužívají řeholníky ke sbírání informací o vojenských cvičeních," napsal na sociální síti X.

Polský premiér Tusk podle serveru onet.pl řekl, že zatím nemá úplné informace o tom, proč mnich do Běloruska jel. Zřejmě se vydal na návštěvu známého, kněze žijícího v sousední zemi. Polsko podniká diplomatické kroky na pomoc zadrženému Polákovi, ale "neočekává od běloruské strany dobrou vůli," uvedl Tusk. "Připravujeme odvetná opatření, pokud se ta situace nezmění," dodal.

Související

Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

Ilustrační snímek / Rusko / Špióni / Ruští špióni / Vyhoštění / Diplomaté / Vrbětice

Vztahy mezi Polskem a Běloruskem jsou dlouhodobě velmi napjaté. Varšava obviňuje Lukašenkův režim, že organizuje přesuny migrantů k bělorusko-polské hranici a tlačí je k tomu, aby ji přešli. Bělorusko v únoru 2022 umožnilo ruské armádě, aby z jeho území vedla útok proti Ukrajině.

V roce 2023 Rusko do Běloruska dovezlo své taktické jaderné zbraně. Šlo o první případ od rozpadu SSSR, kdy Rusko své jaderné zbraně rozmístilo v zahraničí, připomíná polský list Rzeczpospolita.

 
Mohlo by vás zajímat

Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Polsko Bělorusko špion špionáž mnich

Právě se děje

před 25 minutami

Mobilní STK přímo na silnici: stanice odhalí závady během čtvrthodiny

Mobilní STK přímo na silnici: stanice odhalí závady během čtvrthodiny
Prohlédnout si 19 fotografií
Inspekce silniční dopravy (INSID) začne od listopadu používat dvě mobilní STK.
Jedná se o speciálně upravené modely DAF s vestavbou polské firmy Spyra. Jeden vůz přišel na 12,3 milionu korun.
Aktualizováno před 40 minutami
Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

ŽIVĚ
Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 59 minutami
Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Po smrti královny Alžběty byla nejstarší žijící členkou britské královské rodiny.
před 1 hodinou
Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na rizika předávání systémových a uživatelských dat do Číny.
před 1 hodinou

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce
Prohlédnout si 8 fotografií
Zatmění lidi odjakživa fascinovalo. Díky rudému zbarvení Měsíce ho často chápali jako předzvěst katastrofy.
Červený odstín mají přitom na svědomí dlouhovlnné (červené) paprsky slunečního světla, která během úplného zatmění dopadají na povrch Měsíce.
před 1 hodinou
Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Potřebné dokumenty k hlasování poštou zašlou zastupitelské úřady nejpozději v pondělí.
před 1 hodinou
EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

Společnosti budou muset pouze odhalit materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí, tvrdí mluvčí Evropské komise.
Další zprávy