Jestli začne Írán s vývojem jaderné zbraně znovu, zase ho zničíme, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump varoval Írán kvůli jeho jadernému programu. Učinil tak podle agentury Reuters na jednání s britským premiérem Keirem Starmerem, se kterým debatoval o situaci v Pásmu Gazy, ruské válce na Ukrajině nebo obchodu. Oba státníci se rovněž shodli na možné spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů.

Podle Starmera by bylo pro jeho zemi prospěšné zahájit bližší spolupráci se Spojenými státy v oblasti malých modulárních reaktorů. "Myslím si, že mezi námi dvěma můžeme spolupracovat mnohem úžeji, než je tomu nyní, a shodli jsme se, že to je náš cíl," uvedl. Ani jeden z nich ale nepopsal konkrétní kroky, které by v této oblasti mohli přijmout.

Trump po společném jednání okomentoval situaci v Íránu. "Vysílají opravdu špatné signály, což by neměli dělat. Rozdrtili jsme jejich jaderná zařízení. Mohou začít znovu. A pokud začnou, tak je znovu zničíme," uvedl americký prezident.

Trump se vyjádřil také k výši cel, které Spojené státy plánují uvalit na Čínu. "Nastavíme cla pro zbytek světa a ta budou muset platit i oni," řekl Trump a doplnil, že by se jejich výše měla pohybovat okolo 15 až 20 procent. Americko-čínské vztahy popsal jako dobré a uvedl, že by se podle něj asijská země měla více otevřít světu. Mezitím dnes američtí diplomaté zahájili ve Švédsku se svými čínskými protějšky další kolo obchodních jednání.

Po pondělním setkání se Starmerem má Trump na programu také schůzku se skotským premiérem Johnem Swinneym, jak informoval po skončení vzájemných rozhovorů. Odmítl se ale vyjádřit k otázce skotské nezávislosti s tím, že se nechce vměšovat do vnitřních záležitostí země.