Je velmi podivné, co se teď děje v Gaze. To neomluví už ani válka, líčí psychiatrička

Humanitární činnost Lékařů bez hranic v Gaze ovlivňují především přesuny obyvatelstva, říká psychiatrička Zahra Legris, která v organizaci pracuje jako manažerka pro oblast duševního zdraví. "Máme síť logistiky a operačních týmů, které komunikují s místními úřady a vyhodnocují, jestli je bezpečné na daném místě nadále působit," dodává.

Humanitární pracovníci přímo v terénu v poslední době zaznamenali mimořádně vysoký počet hromadných příjmů raněných. "Jen za poslední týden jich bylo víc než za uplynulé dva měsíce. Týká se to hlavně oblastí, kde se distribuuje humanitární pomoci, a míst, kam přijíždí kamiony s potravinovou pomocí," vysvětluje Zahra Legris.

Sekce Lékařů bez hranic, ve které psychiatrička působí, se zaměřuje na fyzická zranění - ortopedii, zlomeniny a popáleniny. "Pozorujeme teď výrazný nárůst mnohačetných zlomenin, složitějších poranění a celkový nárůst počtu pacientů," popisuje.

Podle Zahry Legris není situace obvyklá, i když jde o válečnou zónu. "To, že jsme za posledních šest týdnů téměř každý den svědky hromadných neštěstí, je velmi podivné a neobvyklé. Dokonce i v kontextu Gazy," konstatuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:07 Kde přesně v Gaze psychiatrička působí a co tam dělá? Co ji při posledním pobytu nejvíc šokovalo? Co může za zhoršení humanitární situace?

05:07-11:10 Jaký dopad má neustálé vysídlování na práci humanitárních organizací? Mají ještě lidé kam utéct? Jak přesuny obyvatel ovlivňují práci v terénu?

11:10-16:11 S jakými úrazy se setkávají nejčastěji? Jak pracují s dětmi, které často přišly skoro o celou rodinu?

16:11-19:14 Jaké mají kapacity? Je tělesné zdraví přednější než to psychické? Jaká podpora je teď nejdůležitější?

19:14-25:48 Který případ jí nejvíc utkvěl v hlavě a proč? Jaký dopad bude mít aktuální situace na budoucnost dětí?

25:48-28:57 Jaká je nyní situace kolem potravinové pomoci? Cítí se jako humanitární pracovnice v Gaze v bezpečí?

28:57-30:30 Přineslo dočasné příměří nějaké zlepšení?