Blíží se konec, tvrdí o ruské válce analytici. Nejhorší scénář převrací světový řád

Tvrzeních, že se pomalu, ale jistě blíží konec války na Ukrajině, z různých stran přibývá. Obdobně se k situaci staví i nová analytická zpráva geopolitického centra JPMorganChase, podle které lze předpokládat, že Rusko a Ukrajina do konce druhého čtvrtletí dosáhnou "nedokonalé dohody", která sice zmrazí probíhající válku, ale nebude znamenat komplexní mírovou dohodu.

Sergej Lavrov vyloučil, aby se mírová jednání konala ve Vatikánu | Video: Associated Press

"Rok 2025 bude rokem vyjednávání a konečná hra je zde," stojí ve zprávě nově založeného Centra pro geopolitiku investiční banky.

Analytici ale připouští, že trvanlivost jakéhokoli urovnání závisí na tom, jak uspokojivé budou pro Putina ústupky Ukrajiny a Západu a jak silné budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které budou dohodu garantovat.

Čtyři možné scénáře

Zpráva se zaměřuje na čtyři možné výsledky jednání. Uvádí také paralely s jinými konflikty a každému z nich přiřazuje skóre pravděpodobnosti. Žádný ze scénářů ale nepředpokládá, že Ukrajina získá plnou kontrolu nad svým územím nebo vstoupí do NATO.

Nejlepšímu a nejhoršímu možnému scénáři pro Ukrajinu s názvem "Jižní Korea", respektive "Bělorusko", připisují analytici patnáct procent.

Scénář "Jižní Korea" by znamenal rozmístění evropské "záchranné síly" na Ukrajině s americkou podporou v podobě bezpečnostního příslibu pomoci a zpravodajské podpory, které by zajišťovaly stabilitu území pod kontrolou Kyjeva (což představuje zhruba 80 procent země).

V opačném případě scénář "Bělorusko" předpokládá, že USA Ukrajinu opustí a Evropa nezvýší svou podporu. "Rusko bude pevně trvat na svých maximalistických požadavcích a usilovat o úplnou kapitulaci Ukrajiny, čímž se země promění ve vazalský stát Moskvy," zní ve zprávě.

"V tomto scénáři Rusko fakticky vyhrává válku, rozdělí západ a nenávratně převrátí světový řád po druhé svého válce,".

Největší pravděpodobnost pro scénář "Gruzie"

Jako nejpravděpodobnější se analytikům jeví scénář s názvem "Gruzie". Ten charakterizují jako "ne skvělý" a přiřazují mu 50 procent. V této možnosti je Ukrajina bez zahraničních vojsk i silné vojenské podpory, což by zemi vystavilo pokračující nestabilitě a vykolejení západní integrace (tedy členství v Evropské unii a NATO) s "postupným návratem do ruské oběžné dráhy".

Jako "stále v pořádku" definují analytici zbývající možnost "Izrael", která se drží na dvacetiprocentní pravděpodobnosti. V tomto případě by Ukrajina nadále dostávala "silnou a trvalou" vojenskou a ekonomickou podporu Západu, ale v "bezvýznamné přítomnosti zahraničních vojsk v zemi".

To by podle zprávy pravděpodobně poskytovalo prostor k tomu, aby se Ukrajina proměnila v pevnost, usilovala o modernizaci armády a nakonec si vytvořila vlastní odstrašující sílu. "Válka by ale byla vždy na dosah ruky."

"Nechápu, co se s ním stalo. Úplně se zbláznil," řekl Donald Trump směrem k Putinovi tento týden