Ruska přímo před kamerami přiznala únos dítěte. Putin svou reakcí mnohé zhnusil

Ruský prezident Vladimir Putin se v pátek setkal se zaměstnanci a příjemci podpory zvláštního Fondu obránců vlasti, prostřednictvím kterého má Kreml od roku 2023 zajišťovat sociální podporu válečným veteránům a jejich rodinám. V průběhu schůzky vyslechl příběh Rusky, která otevřeně popsala, jak "získala" čtyřleté dítě z okupovaného Chersonu. “Je to naše sluníčko,” radovala se.

"Během první 'humanitární' cesty do Chersonské oblasti jsme tam našli naši dceru. Už je v naší rodině. V současné době je v opatrovnictví. Pracujeme na formální adopci," vyprávěla Olga Dorjochinová šéfovi Kremlu, jak z okupované Ukrajiny odvlekla dítě.

Záběry ze setkání, které kolují po sociálních sítích, sdílelo například ukrajinské vládní médium United24 Media. Mnoho komentujících pobouřilo nejen samotné ženino přiznání, ale i následná Putinova reakce. Šéf Kremlu na příběh reagoval s úsměvem a nezajímal se, zda má dítě rodinu. Zeptal se pouze na věk unesené dívky. "Čtyři roky. Do naší rodiny se vrátil kousek štěstí," líčila dál žena situaci jako radostnou událost. Ve skutečnosti šlo o přiznání k válečnému zločinu - nezákonné deportaci ukrajinských dětí.

V ruské agresi na Ukrajině nejde o nic výjimečného. Podle britského think-tanku The Foreign Policy Centre bylo do Ruska nezákonně deportováno už více než 20 tisíc ukrajinských dětí. "Mnozí z těch, kteří byli uneseni před rokem 2014, již dosáhli plnoletosti a byli násilně odvedeni do ruské armády, aby bojovali proti Ukrajině," tvrdí centrum ve svém článku, který se tématu podrobně věnuje.

Server Ukraine24 Media na konci února informoval o tom, že se Ukrajině povedlo z ruského držení vymanit sedm chlapců ve věku tří až sedmnácti let, kteří byli, podobně jako čtyřletá dívka z videa, uneseni na území Chersonu. "Pět rodin prožilo hrůzy ruské okupace, ale co je nejdůležitější - nyní jsou svobodní!" uvedl gubernátor Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin na svém Telegramovém kanále.

"Od začátku letošního roku bylo z území dočasně okupovaného Ruskem zachráněno a vráceno na Ukrajinu 20 dětí z Chersonské oblasti," dodal úředník s tím, že za návratem chlapců, stejně jako mnoha dalších unesených dětí, stojí iniciativa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Bring Kids Back a úsilí organizace Save Ukraine.

