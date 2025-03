Mozek vám začne fungovat jinak. Je to nářez, popisuje návrat z Ukrajiny reportérka

„Návraty z Ukrajiny jsou vždycky těžké. Je to nářez, vracíte se do úplně jiné reality,“ popisuje reportérka zahraniční redakce ČT Ilona Zasidkovyčová situaci, kdy po měsíci pravidelného reportování přijíždí ze země zmítané válkou zpět do Česka. „Můj mozek si už zvykl na válku. Často zvuky, které slyším tady, automaticky přirovnávám k různým typům zbraní, i když jsem v bezpečí,“ dodává.

27:35 Spotlight Generace - Ilona Zasidkovyčová | Video: Michaela Lišková