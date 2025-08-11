Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Záběry, které vysílají tamní média, ukazují řadu oblastí v prefekturách Kumamoto, kde voda zaplavila domy, obchody a auta.
Ve městě Tamana, které bylo nejvíce zasaženo přívalovými dešti, napadlo v pondělí v 6:00 ráno (neděle 23:00 SELČ) 37 centimetrů srážek, což je podle japonské meteorologické stanice místní rekord.
"Situace představuje smrtelné riziko. Bezpečnost musí být okamžitě zajištěna," uvedli podle AFP meteorologové s tím, že "je nutná maximální ostražitost".
Výzvy k evakuaci se týkaly více než tří milionů obyvatel jihozápadního Japonska, uvádí tamní agentura pro řízení požárů a katastrof. Pro 384 000 lidí z Kumamoto platí nejvyšší stupeň pohotovosti.
🚨 URGENT FLOOD EMERGENCY in Kamiamakusa City— Jamal Amin (@JamalibnAmin) August 11, 2025
This morning, severe flooding has hit the area. Authorities have issued an ALERT LEVEL 5 emergency safety evacuation order affecting 10,960 households and 23,301 residents.#Japan #flooding pic.twitter.com/fUv7lGIcu8