Zahraničí

Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

ČTK ČTK
před 22 minutami
Japonské úřady vyzvaly k evakuaci miliony lidí na jihozápadě země, kde intenzivní deště způsobily záplavy a sesuvy půdy, píše agentura AFP. Několik lidí se pohřešuje.
Záplavy a sesuvy půdy v Japonsku.
Záplavy a sesuvy půdy v Japonsku. | Foto: Reuters

Záběry, které vysílají tamní média, ukazují řadu oblastí v prefekturách Kumamoto, kde voda zaplavila domy, obchody a auta.

Ve městě Tamana, které bylo nejvíce zasaženo přívalovými dešti, napadlo v pondělí v 6:00 ráno (neděle 23:00 SELČ) 37 centimetrů srážek, což je podle japonské meteorologické stanice místní rekord.

"Situace představuje smrtelné riziko. Bezpečnost musí být okamžitě zajištěna," uvedli podle AFP meteorologové s tím, že "je nutná maximální ostražitost".

Výzvy k evakuaci se týkaly více než tří milionů obyvatel jihozápadního Japonska, uvádí tamní agentura pro řízení požárů a katastrof. Pro 384 000 lidí z Kumamoto platí nejvyšší stupeň pohotovosti.

 
Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list
1:16

Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu
před 4 minutami
Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem
Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem

Uzdravená Karolína Muchová opět sbírá vítězství na okruhu a udivuje fanoušky i odborníky tenisovým uměním.
Aktualizováno před 15 minutami
Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 16 minutami
"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list
"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list

Ukrajince zvedl ze židle kontroverzní zákon o protikorupčních orgánech země. Ukrajinska pravda nyní přišla s odhalením, co za ním stojí.
před 22 minutami
Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Záběry, které vysílají tamní média, ukazují řadu oblastí v prefekturách Kumamoto, kde voda zaplavila domy, obchody a auta.
před 25 minutami

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát
Podnik Černé dámy - na místě, kde se kdysi ozýval šepot či nářek zcela specifického druhu, je dnes jen ticho, plíseň a tlející trosky. Těžko uvěřit, že zde ještě před pár lety fungoval BDSM klub a soukromý bar, který provozovala Černá dáma - tajemná žena s alabastrovou pletí, ebenovými vlasy a uhrančivým pohledem.
Spolu se svým partnerem obývala byt nad bývalým důlním závodem, jehož industriální ráz a výhled na těžní věž jen podtrhoval temné kouzlo tohoto místa.
před 55 minutami
Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

Izrael často zabije novináře, a teprve potom tvrdí, že byl terorista, aniž by předložil dostatek důkazů, říká organizace na ochranu novinářů.
před 1 hodinou
Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

Ruské dodavatele jaderného paliva mají výhledově nahradit Francouzi a Američané.
