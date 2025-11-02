"Jako evropský Izrael." Vanceův bratranec varuje Ukrajinu před spoléháním se na Západ

Nate Vance vzbudil pozornost již začátkem letošního roku, když nešetřil kritikou na svého bratrance, viceprezidenta J. D. Vance, i samotného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na jejich účet tehdy prohlásil, že "Američané se stali užitečnými idioty Vladimira Putina".
"To, že jsme rodina, neznamená, že se budu dívat na to, jak necháváš zabíjet mé kamarády," dodal 47letý veterán, který strávil tři roky v rozbahněných zákopech v okolí Bachmutu, Kupjansku, Avdijivky nebo Pokrovsku.
Po zvolení jeho bratrance viceprezidentem bylo velké riziko, že by se Nate Vance stal lákavým terčem ruského zajetí. Rozhodl se proto svou dobrovolnou službu na ukrajinské frontě ukončit. Přesto se i nadále snaží podporovat Kyjev i mimo bojiště a sdílí svůj přímý, realistický pohled, který vychází z osobní zkušenosti z války proti ruským agresorům.
Ukrajina jako Izrael východní Evropy
V nedávném rozhovoru pro ukrajinský týdeník Delovaya stolitsa Nate Vance varoval, že se Kyjev nemůže spoléhat na zahraniční bezpečnostní záruky. "Jediná záruka bezpečnosti, kterou Ukrajina může kdy získat, musí pocházet zevnitř. V tomto ohledu je nesmírně důležité odborné vzdělávání vojáků a rozvoj vojensko-průmyslového komplexu," řekl.
"Musíte se stát Izraelem východní Evropy a vyrábět tolik zbraní, abyste je mohli prodávat zbytku Evropy. To bude zárukou bezpečnosti," dodal veterán Vance.
Ten na Ukrajinu přišel už v roce 2022, původně jako součást humanitární mise. Plánoval tehdy zůstat jen dva týdny, ale Ukrajina potřebovala cizince s bojovými zkušenostmi. Coby zkušený mariňák se nakonec rozhodl vstoupit do ukrajinské armády, kde se podílel na výcviku dobrovolníků a později vstoupil do jednotky Da Vinciho vlci.
"Mnoho dobrovolníků tehdy prošlo jen třídenním výcvikem. Věděli jsme, že to nestačí," vzpomíná Vance. Po třech a půl letech války se podle něj situace příliš nezlepšila. Ukrajinská armáda stále trpí vysokými ztrátami a kvalita výcviku nováčků ho znepokojuje.
"Ukrajinci jsou jako konzervativní Američané"
Nate Vance zároveň zdůrazňuje, že Ukrajinci mohou být pro Spojené státy spolehlivými spojenci. "Ideály, které propaguje konzervativní hnutí v Americe, se shodují s hodnotami Ukrajinců: jsou orientovaní na rodinu, tvrdě pracují a respektují ostatní," říká.
K možnosti příměří s Ruskem se staví pragmaticky: "Teoreticky je dosažitelné, ale všechno závisí na Putinovi. Role Západu může být rozhodující, nicméně kdo a jak silně bude tlačit, vědí jen aktéři sami."
Nate a J. D. mají společné prarodiče a v dětství spolu trávili prázdniny v Middletownu, kde Nateova rodina krátce žila. V 18 letech nastoupil do námořní pěchoty, poté pracoval v ropném a v plynárenském průmyslu, stal se nezávislým konzultantem. K vojenské profesi se vrátil až po vypuknutí války na Ukrajině.
Svého bratrance se Nate snažil již dříve kontaktovat. "Mohl jsem mu říct pravdu, bez přetvářky a bez osobní agendy. Ale on se nikdy nepokusil zjistit víc," povzdechl si Nate v únorovém rozhovoru pro list Le Figaro. Dnes však už prý vnímá, že se postoj Washingtonu k Moskvě začíná měnit. "Myslím si, že Bílý dům konečně chápe, že Putinovi nelze věřit," uzavírá Nate Vance.