Jako David a Goliáš. Starosta Nice se z člunu snažil zabránil obří lodi zakotvit

Starosta jihofrancouzského Nice se vydal v nafukovacím člunu k velké výletní lodi, která chtěla kotvit u pobřeží blízko jeho města, aby posádce oznámil, že k tomu nemá oprávnění. Výjev, který podle deníku Der Standard vypadal jako setkání Davida s Goliášem, sice pobavil internet, byl ale nakonec neúspěšný.

Starosta Nice Christian Estrosi v pátek zastavil před obří výletní lodí Voyager of the Seas, která má 15 palub, v gumovém člunu a hlasitě na její posádku anglicky křičel: "Nejste oprávněni zde spustit kotvu! Budete za to přísně potrestáni!". S autoritou starosty pak dodal: "Vy jste tady nikdo!", zatímco místní televizní stanice scénu natáčely. Podobných akcí na Azurovém pobřeží přibývá, píše Der Standard.

Francie, která loni přilákala zhruba 100 milionů návštěvníků, tedy více než jakákoli jiná evropská země a více, než kolik má sama obyvatel, stojí podle agentury AP v čele snah vyvážit ekonomický přínos turismu s ohledy k životnímu prostředí. Přidává se tak k celosvětovému odporu proti příliš vysokým počtům turistů v některých místech, což bývá označováno jako overturismus.

Estrosi není ve svém tažení proti zaoceánským lodím na francouzském pobřeží Středozemního moře sám. Letovisko Cannes na Francouzské riviéře od ledna zakáže vplout do přístavu lodím s více než tisíci lidmi na palubě. Například na lodi Voyager of the Seas se může plavit až 4000 osob. V Marseille a vojenském přístavu v Toulonu sdružení místních obyvatel požaduje zákaz kotvení u pobřeží a kvóty pro velké výletní lodě.

Kapitán lodi Voyager of the Seas už ve čtvrtek obdržel od starosty Estrosiho dopis, v němž stálo, že lodě s více než 2 500 pasažéry nemají od 1. července právo v zátoce kotvit. Kapitán obří lodi ale kotvy nezvedl, a tak se starosta musel nakonec vrátit na pevninu bez úspěchu. Estrosiho široce medializovaný pokus byl na sociálních médiích sice vysmíván, ale také ukazuje, jak moc se odvětví turistických luxusních plaveb proměnilo, píše Der Standard.