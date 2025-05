Na frontové linii v Sumské oblasti ukrajinské jednotky odrážejí ruské útoky a tlačí se do ruské Kurské a Bělgorodské oblasti. V reportáži televize Current Time, kterou provozuje Rádio Svobodná Evropa, ukrajinská dělostřelecká jednotka potvrdila intenzivní boje v příhraničních oblastech. Zároveň vojáci uvedli, že severekorejští bojovníci utrpěli těžké ztráty.

V některých oblastech se podle reportéra Current Time Andrije Kuzakova, který s ukrajinskou dělostřeleckou jednotkou na místě točil reportáž, ruská vojska pokoušejí překročit hranici s Ukrajinou. V jiných zase ukrajinské jednotky překračují hranice Ruska.

Ukrajinští vojáci, s nimiž novinář mluvil, bojovali v Rusku, ale z těžkých bojů utekli. "Ruské síly nás intenzivně hledaly, protože jsme jim dali pořádně zabrat. Zasáhli jsme jejich dělostřelectvo, zničili jsme kolony," popsal ukrajinský voják Ihor.

Ukrajinci tvrdí, že bojovali proti mnoha severokorejským vojákům a spoustu z nich i zneškodnili. "Pohybují se ve velkých skupinách. Rusové se o ně nestarají. Prostě je hodili na frontu. Je to tak, celá skupina se pohybuje bez jakéhokoliv krytí, prostě na otevřeném prostranství," vysvětlil dělostřelec.

Zatímco politici stále hovoří o příměří, ukrajinské jednotky na místě zůstávají a někteří vojáci jsou skeptičtí. "Jaké příměří? Tolik našich chlapů už zemřelo. Máme se teď zastavit a říct: 'Tohle je všechno?' Ani náhodou! Budeme střílet dál do posledního náboje. Dokud tady budeme, nepřestaneme střílet," vyslal vzkaz nejen do Kremlu, ale i do Kyjeva.

Šok, fiasko, znechucení. Tohle nebyl plán, ale Zelenskému to vyšlo, popisuje Kolář (celý článek s videem zde)