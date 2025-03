Prezident USA Donald Trump před svým lednovým nástupem do funkce prohlašoval, že válku na Ukrajině vyřeší do 24 hodin. Nedávno svá slova korigoval s tím, že šlo o sarkasmus. Mírové rozhovory jsou nicméně již v plném proudu a Trump odkryl některé ze svých karet. Americký list The Washington Post přinesl souhrn, jak zatím - ať už vědomě, či nikoliv - pomohl Vladimiru Putinovi, prezidentovi Ruska.

Podle amerického prestižního deníku The Washington Post dosavadní více než dva měsíce Trumpova půsebení v prezidentském křesle naznačily, že s Ruskem se z pohledu USA v globálních vztazích počítá mnohem více, než tomu bylo v předchozích letech. "Trumpova politika je prospěšná pro Rusko," okomentoval situaci dle amerického listu ruský analytik a bývalý poslanec Státní dumy Michail Jemeljanov.