Putin se dosud nejhrozivěji pomstí, míní britský velitel. Ukrajina černý scénář krotí

"Odveta bude. Ruský prezident, který se ze všeho nejvíc bojí, aby nevypadal jako slaboch, nemůže nechat takový ničivý útok bez odpovědi," řekl k ukrajinské operaci Pavučina bývalý britský vojenský velitel Richard Kemp. Varoval, že by Vladimir Putin mohl v reakci na úder použít taktické jaderné zbraně.

Kemp v článku pro Daily Mail spekuluje nad tím, že Rusko utrpělo "mnohem větší újmu, než Kreml kdy věřil, že je možné," a že by nyní mohl být na stole odvetný jaderný úder.

Bývalý vojenský velitel tvrdí, že Putin si nyní možná spočítal, že použití taktického jaderného zařízení - na rozdíl od velké strategické bomby - by mohlo demonstrovat sílu a donutit Kyjev ke kapitulaci. "Děsivou skutečností je, že taková kalkulace by mohla být správná," upozornil.

V textu Kemp nastínil čtyři možné jaderné scénáře, které by Moskva mohla zvážit: Úder na ukrajinské vojenské středisko v blízkosti frontové linie, jaderný útok na ukrajinské letiště, při němž by mohl zahynout personál NATO, útok na jadernou elektrárnu, který by znamenal riziko ekologické katastrofy horší než Černobyl nebo přímý zásah velkého města, jako je Kyjev nebo Oděsa.

"Počet obětí by dosáhl statisíců. A i v takovém případě by se Putin mohl domnívat, že NATO neodpoví stejnou měrou. Mohl by být natolik šílený, že by si myslel, že tím pro Rusko válku vyhraje na celé čáře," doplnil velitel.

Kemp v článku také píše o tom, že Evropa proti takovému útoku nemá dost účinné zbraně. "Naší jedinou jadernou možností je nyní zbraň soudného dne… a Putin ví, že tu nikdy nepoužijeme."

Zatímco si Francie stále udržuje určitý taktický jaderný potenciál a Spojené státy varovaly Rusko, aby jaderné zbraně nepoužívalo, Kemp vyjádřil obavy, že Kreml by mohl vsadit na zdrženlivost Washingtonu - zejména za Trumpovy administrativy.

"Amerika opakovaně varovala, že nebude tolerovat použití taktických jaderných zbraní Ruskem… ale Putin by se mohl rozhodnout, že to je riziko, které stojí za to podstoupit," popsal s tím, že jakákoliv západní odveta by mohla vyvolat válku.

Na diskuse západních médií o jaderné hrozbě reagovali významní ukrajinští odborníci jako třeba Andrij Kovalenko, vedoucí Centra pro boj proti dezinformacím při ukrajinské Radě národní bezpečnosti.

Jaderné hrozby slouží Rusku

"Nyní jsou všechny řeči o jaderné hrozbě na Západě v médiích prospěšné pouze pro Rusko," napsal Kovalenko na Telegramu. "Protože strašení jadernými zbraněmi je součástí propagandy strachu, kterou vždy používali k zastrašování západních společností, aby dosáhli svých cílů bez války," doplnil.

Šéf Centra pro boj proti dezinformacím uvedl, že pokud by Kreml někdy vážně uvažoval o jaderném úderu, v konečném důsledku by způsobil větší škody samotnému Rusku. Celý svět je podle něj jednotný proti použití jaderných zbraní a ruská ekonomika je stále silně závislá na vývozu energie.

"Domnívám se, že nemá cenu pomáhat Rusům v propagandě strachu jadernými zbraněmi kvůli zvýšené čtenosti textů v médiích. Uklidněte se," upozornil.

Reakce bývalého britského velitele přišla v návaznosti na operaci Pavučina, kterou 1. června zahájila ukrajinská Bezpečnostní služba (SBU). Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly čtyři ruská letiště současně - Belaja, Ďagilevo, Olenja a Ivanovo. SBU tvrdí, že zasáhla 41 ruských letounů.

