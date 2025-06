Analytik mírní euforii: Úder Ukrajinců bude mít na frontu prakticky nulový dopad

O víkendu zaútočila Ukrajina hned na čtyři základny ruského strategického letectva. Jedna z nejpovedenějších akcí ukrajinských tajných služeb, která patrně vejde do učebnic moderního válčení, ale nebude mít na situaci na frontě příliš velký vliv. I o tom hovořil ve Spotlight News politický geograf a bezpečnostní analytik Jan Kofroň.

Po ukrajinském útoku o uplynulém víkendu létala éterem slova o ruském Pearl Harboru. "Je to něco, co jsme doposud neviděli," popsal analytik. Dopady by to podle něj mohlo mít hlavně na schopnost Ruska útočit na ukrajinskou infrastrukturu.

Situaci na bojišti ale útok příliš neovlivní. "K tomuto typu útoků jsou používaná jiná letadla," vysvětluje Kofroň v rozhovoru.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-03:43 Co přesně se o víkendu stalo? Na jaká místa Ukrajina v Rusku zaútočila? Byli piloti dronů na Ukrajině nebo v Rusku?

03:58-05:59 Jak moc velká rána je to pro ruské letectvo? Jaký bude mít útok efekt na ruskou schopnost? Jaká letadla konkrétně byla útokem zničena?

06:02-08:03 Zaznamenali Rusové ztráty, které se už nedají nahradit? Ovlivnil nějak útok jadernou situaci?