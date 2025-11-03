Zahraničí

Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
před 2 hodinami
Jeruzalémský památník holokaustu Jad Vašem po desetiletích práce zjistil jména pěti milionů z více než šesti milionů obětí nacistického vyhlazování Židů. Vědci k identifikaci obětí používají také umělou inteligenci (AI), která by podle jejich odhadů mohla odhalit dalších 250 000 jmen, informovala v pondělí agentura Reuters.
Skupina ortodoxních Židů si prohlíží fotografie a jména obětí holokaustu v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě. Ilustrační foto
Skupina ortodoxních Židů si prohlíží fotografie a jména obětí holokaustu v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě. Ilustrační foto | Foto: Reuters

Podle odborníků však zřejmě nikdy nebude možné identifikovat milion obětí, jelikož řada jmen není v žádných dokumentech zaznamenaná.

Milník pěti milionů jmen považuje Jad Vašem za úspěšné vyvrcholení sedmi desetiletí výzkumů, jejichž cílem je odhalit totožnost všech Židů, kteří se stali oběťmi holokaustu.

Související

Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let

Varšavské ghetto, Varšava, Holocaust, Nacismus, Válka, Židé, Polsko

Šéf památníku Dani Dajan uvedl, že dosavadní výsledek práce je připomínkou dosud nenaplněného závazku. "Za každým jménem se skrývá život, na kterém záleželo - dítě, které nikdy nevyrostlo, rodič, který se nikdy nevrátil domů, hlas, který byl navždy umlčen. Je naší morální povinností zajistit, aby bylo na každou oběť vzpomínáno, aby nikdo nezůstal pohřben v temnotě anonymity," řekl Dajan.

Díky využití AI mohou vědci snadněji odhalovat další jména obětí prostřednictvím analýzy stovek milionů historických dokumentů, které by bylo téměř nemožné prozkoumat ručně. Odborníci však upozorňují, že identitu všech obětí se pravděpodobně nikdy nepodaří zjistit, zejména těch, jejichž jména nebyla nikde zaznamenána. Historici zároveň připomínají, že do roku 2040 zemře zhruba 90 procent přeživších holokaustu.

V květnu 2024 Jad Vašem oznámil, že vyvinul vlastní systém umělé inteligence, který umožňuje efektivněji procházet rozsáhlé historické záznamy. Díky tomu lze snáze odhalit identitu stovek tisíc Židů, kteří byli zavražděni nacisty a jejichž jména dosud chybí na veřejných památnících.

Související

Brutální útok na židovskou komunitu: auto, nůž a hrdinství rabína

Aftermath of the Manchester synagogue attack
10 fotografií

Jména obětí holokaustu, včetně osobních složek, jsou uložena v online databázi Jad Vašem, která je dostupná v šesti jazycích. Tato databáze pomohla mnoha rodinám dohledat příbuzné a uctít jejich památku, a to často vůbec poprvé, jelikož většina obětí nebyla pohřbena. "Nacisté a jejich kolaboranti nevystavovali úmrtní listy. Ve většině případů byli Židé jednoduše zabiti, zplynováni nebo vůbec nebyli registrováni," uvedl pracovník Jad Vašem Alexander Avram podle kanálu NBC News.

Úsilí o odhalení jmen židovských obětí začalo už v 50. letech 20. století. Tato práce pokračuje napříč generacemi za podpory přeživších, jejich potomků i výzkumníků odhodlaných zajistit, aby se každá oběť důstojně uctila. "Každý člověk měl nejen jméno, ale také osud a tvář. Chceme vědět, kdo tito lidé byli," řekla vedoucí výzkumného týmu Jad Vašem Sima Velkovichová pro NBC News.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku

Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku
1:16

O kolik je šnek rychlejší než ruský voják na Ukrajině? Pokrovsk nabízí odpověď

O kolik je šnek rychlejší než ruský voják na Ukrajině? Pokrovsk nabízí odpověď
1:00
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael holokaust památník Jeruzalém umělá inteligence

Právě se děje

Aktualizováno před 18 minutami
Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami.
před 1 hodinou
Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Mladen Žižovič zkolaboval na lavičce ve 22. minutě utkání, kdy jeho tým Radnički Kragujevac vedl 2:0 na hřišti Mladosti Lučani.
Aktualizováno před 2 hodinami
Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. Uvedla to na síti X.
před 2 hodinami
Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

Úsilí o odhalení jmen židovských obětí začalo už v 50. letech 20. století. Tato práce pokračuje napříč generacemi.
před 3 hodinami
Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Naději na postup udržela na Turnaji mistryň Američanka Amanda Anisimovová, která zdolala krajanku Madison Keysovou.
před 3 hodinami

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali
Prohlédnout si 6 fotografií
Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím.
Vila nabízí užitnou plochu 477 m², rozlehlé terasy a nádherný výhled na pozemek o rozloze 1644 m².
Aktualizováno před 4 hodinami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy