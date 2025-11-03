Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

Podle odborníků však zřejmě nikdy nebude možné identifikovat milion obětí, jelikož řada jmen není v žádných dokumentech zaznamenaná.
Milník pěti milionů jmen považuje Jad Vašem za úspěšné vyvrcholení sedmi desetiletí výzkumů, jejichž cílem je odhalit totožnost všech Židů, kteří se stali oběťmi holokaustu.
Šéf památníku Dani Dajan uvedl, že dosavadní výsledek práce je připomínkou dosud nenaplněného závazku. "Za každým jménem se skrývá život, na kterém záleželo - dítě, které nikdy nevyrostlo, rodič, který se nikdy nevrátil domů, hlas, který byl navždy umlčen. Je naší morální povinností zajistit, aby bylo na každou oběť vzpomínáno, aby nikdo nezůstal pohřben v temnotě anonymity," řekl Dajan.
Díky využití AI mohou vědci snadněji odhalovat další jména obětí prostřednictvím analýzy stovek milionů historických dokumentů, které by bylo téměř nemožné prozkoumat ručně. Odborníci však upozorňují, že identitu všech obětí se pravděpodobně nikdy nepodaří zjistit, zejména těch, jejichž jména nebyla nikde zaznamenána. Historici zároveň připomínají, že do roku 2040 zemře zhruba 90 procent přeživších holokaustu.
V květnu 2024 Jad Vašem oznámil, že vyvinul vlastní systém umělé inteligence, který umožňuje efektivněji procházet rozsáhlé historické záznamy. Díky tomu lze snáze odhalit identitu stovek tisíc Židů, kteří byli zavražděni nacisty a jejichž jména dosud chybí na veřejných památnících.
Jména obětí holokaustu, včetně osobních složek, jsou uložena v online databázi Jad Vašem, která je dostupná v šesti jazycích. Tato databáze pomohla mnoha rodinám dohledat příbuzné a uctít jejich památku, a to často vůbec poprvé, jelikož většina obětí nebyla pohřbena. "Nacisté a jejich kolaboranti nevystavovali úmrtní listy. Ve většině případů byli Židé jednoduše zabiti, zplynováni nebo vůbec nebyli registrováni," uvedl pracovník Jad Vašem Alexander Avram podle kanálu NBC News.
Úsilí o odhalení jmen židovských obětí začalo už v 50. letech 20. století. Tato práce pokračuje napříč generacemi za podpory přeživších, jejich potomků i výzkumníků odhodlaných zajistit, aby se každá oběť důstojně uctila. "Každý člověk měl nejen jméno, ale také osud a tvář. Chceme vědět, kdo tito lidé byli," řekla vedoucí výzkumného týmu Jad Vašem Sima Velkovichová pro NBC News.