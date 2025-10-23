Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let

Smuss se narodil v roce 1926 v tehdejším Svobodném městě Gdaňsk, ležícím v dnešním Polsku. Později se jeho rodina přestěhovala do Lodže a poté do Varšavy. V roce 1940 byl jedním ze statisíců židovských občanů, kteří byli nacisty uvězněni za zdmi varšavského ghetta.
Smuss se v ghettu přidal k podzemní Židovské bojové organizaci (ŽOB) vedené třiadvacetiletým Mordechajem Anielewiczem. V rámci nucené práce opravoval a čistil helmy německých vojáků z válečné fronty, a proto měl přístup k ředidlu, které kradl a předával odboji. Ředidlo bylo použito k výrobě zápalných lahví, které byly umístěny na střechách domů blízko vstupu do ghetta.
Michael Smuss, the last known living fighter from the Warsaw Ghetto uprising, passed away today at the age of 99.— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 23, 2025
He was 6 years old when the Nazis prohibited Jewish children from learning in school. His family moved from Germany to Poland, and when the Nazis invaded, he and his… pic.twitter.com/eqUgzzMZNk
Když nacisté 19. dubna 1943 do ghetta vstoupili s úmyslem ho zlikvidovat, postavily se jim stovky židovských bojovníků. Smuss byl jedním z těch, kteří ten den na vojáky ze střech domů zápalné láhve házel. Byl jedním z mála odbojářů, kteří měsíc trvající povstání přežili. Byl zatčen a poslán do vyhlazovacího tábora Treblinka, kam ale nedorazil, protože ho nacisté nasadili na nucené práce v jiných táborech. Na jaře 1945 přežil pochod smrti.
Po válce odešel do Spojených států, kde založil rodinu, a později se přestěhoval do Izraele. Tam se začal i prostřednictvím malby vyrovnávat s traumatem holokaustu a potkal tam svou druhou ženu Ruth.
"Tehdy Michael začal umělecky zpracovávat své zážitky a ve školách v Německu seznamoval potomky svých mučitelů s tím, co si lze jen stěží představit," cituje AP Smussova příbuzného Paula Diedricha. "Navzdory tomu, co prožil, udržel si nezaměnitelný smysl pro humor," dodal Diedrich.