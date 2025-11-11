Zahraničí

Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

ČTK ČTK
před 59 minutami
Francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s šéfem Palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem v Paříži sdělil, že Izraelské plány na anexi Západního břehu Jordánu představují pro Evropskou unii červenou linii. Abbás se na schůzce znovu zavázal, že v Palestině se uskuteční reformy, včetně zorganizování voleb. Francie uznala nezávislý Stát Palestina na konci září.
Francouzský prezident Emmanuel Macron.
Francouzský prezident Emmanuel Macron. | Foto: Reuters

"Násilí ze strany osadníků a urychlená kolonizace dosahují nových rekordů, které ohrožují stabilitu na Západním břehu Jordánu a představují porušení mezinárodního práva," řekl před novináři v Elysejském paláci Macron. Oba státníci se podle Abbáse dohodli na vytvoření společného výboru, který by měl sepsat novou palestinskou ústavu.

Macron uznal za Francii palestinský stát oficiálně 22. září na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku. Předtím uznala Palestinu jako nezávislý stát například Británie nebo Kanada, ale i další země.

Související

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Hamás - těla

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.

Situace na Západním břehu se výrazně zhoršila od začátku války v Pásmu Gazy 7. října 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci zaútočili na jižní Izrael. Od té doby izraelská armáda a židovští osadníci zabili na Západním břehu podle tamních palestinských úřadů nejméně 1001 Palestince.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Lékaři se s ní nikdy nesetkali. Ukrajinské zákopy zasáhla nemoc z první světové války

Lékaři se s ní nikdy nesetkali. Ukrajinské zákopy zasáhla nemoc z první světové války

Katolická diskotéka v Košicích: Boží beaty, dým, lasery i pozdrav od papeže

Katolická diskotéka v Košicích: Boží beaty, dým, lasery i pozdrav od papeže
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie Evropská unie (EU) Palestina Izrael Gaza

Právě se děje

před 10 minutami
Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

Ukrajinské ozbrojené síly se podle jejich vrchního velitele Oleksandra Syrského nacházejí v jednom z nejnáročnějších okamžiků současné fáze války.
Aktualizováno před 42 minutami
Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci.
před 58 minutami
Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zlatá čokoláda s chřestem! Pražská manufaktura triumfovala v mezinárodní soutěži a stala se celkovým vítězem.
před 59 minutami
Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

Macron uznal za Francii palestinský stát oficiálně 22. září na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Aktualizováno před 1 hodinou
Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a připsal si druhou výhru.
před 1 hodinou
Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Při nehodě u letiště Keystone Heights na Floridě přišel o život populární britský pilot žijící v USA Warren Cilliers.
Aktualizováno před 2 hodinami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy