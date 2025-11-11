Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

"Násilí ze strany osadníků a urychlená kolonizace dosahují nových rekordů, které ohrožují stabilitu na Západním břehu Jordánu a představují porušení mezinárodního práva," řekl před novináři v Elysejském paláci Macron. Oba státníci se podle Abbáse dohodli na vytvoření společného výboru, který by měl sepsat novou palestinskou ústavu.
Macron uznal za Francii palestinský stát oficiálně 22. září na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku. Předtím uznala Palestinu jako nezávislý stát například Británie nebo Kanada, ale i další země.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.
Situace na Západním břehu se výrazně zhoršila od začátku války v Pásmu Gazy 7. října 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci zaútočili na jižní Izrael. Od té doby izraelská armáda a židovští osadníci zabili na Západním břehu podle tamních palestinských úřadů nejméně 1001 Palestince.