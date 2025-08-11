Zahraničí

Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

ČTK ČTK
před 55 minutami
Nedělní izraelský úder nedaleko nemocnice Šífa ve městě Gaza zabil pět novinářů katarské televize Al-Džazíra, včetně prominentního reportéra Anase Šarífa, informovala televize.
Izraelský úder včetně prominentního reportéra Anase Šarífa.
Izraelský úder včetně prominentního reportéra Anase Šarífa. | Foto: ČTK

Šaríf, další reportér Muhammad Kríka a kameramani Ibráhím Záhir, Muhammad Núfal a Muaman Alíva byli podle televize při zásahu ve stanu pro novináře u hlavního vjezdu do nemocnice. Al-Džazíra jejich smrt označila za "cílený atentát" a další "zjevný a předem promyšlený útok na svobodu tisku".

Související

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu

Benjamin Netanjahu

Izraelská armáda potvrdila, že cílila na Šarífa, a zdůvodnila to tím, že podle ní byl "šéfem teroristické buňky Hamásu". Také tvrdí, že byl zapojen do raketových útoků na izraelské civilisty a vojáky.

Organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) vyjádřila nad útokem zděšení a uvedla, že Izrael nepředložil důkazy pro obvinění vůči Šarífovi. "Izrael často postupuje tak, že zabije novináře, a teprve potom tvrdí, že byl terorista, aniž by předložil dostatek důkazů. Tento vzorec se opakuje nejen v současné válce, ale opakoval se i v předchozích desetiletích," uvedla ředitelka CPJ Jodie Ginsbergová.

Vedoucí redaktor Al-Džazíry Muhammad Muavad stanici BBC řekl, že Šaríf byl akreditovaný novinář a jediný hlas, který ukazoval světu, co se děje v Gaze.

Izrael novináře do Gazy nepouští

Izrael nevpouští zahraniční novináře do Pásma Gazy, aby mohli o válce svobodně informovat. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní novináře.

Související

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. "Nejsme u zkoušky," bránil se ministr

Ministr zahraničí Jan Lipavský ve chvíli, kdy v úterý debatoval s ženou, která kritizovala postoj české vlády k dění v Pásmu Gazy

"Stali se terčem útoku ve stanu, nereportovali z frontové linie," uvedl Muavad. "Faktem je, že izraelská vláda chce umlčet jakékoli zpravodajství z Gazy," řekl v pořadu The Newsroom. "Něco takového jsem v moderní historii ještě neviděl," dodal.

Al-Džazíra, OSN a CPJ v červenci vydaly prohlášení varující, že Šaríf je ohrožen na životě, a vyzývající k jeho ochraně. Osmadvacetiletý reportér krátce před smrtí na X varoval před intenzivním bombardováním ve městě Gaza. Příspěvek, který byl zveřejněn poté, co bylo oznámeno jeho úmrtí, se zdá být předem napsaný a publikovaný jeho známým.

Ve dvou drastických videích zachycujících následky útoku, jejichž pravost potvrdila BBC Verify, je vidět, jak muži odnášejí těla obětí. Podle Al-Džazíry útok zabil sedm lidí, včetně pěti jejích zaměstnanců.

 
Mohlo by vás zajímat

Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list
1:16

Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Gaza Hamás

Právě se děje

před 4 minutami
Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem
2:36

Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem

Uzdravená Karolína Muchová opět sbírá vítězství na okruhu a udivuje fanoušky i odborníky tenisovým uměním.
Aktualizováno před 14 minutami
Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

ŽIVĚ
Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 16 minutami
"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list
1:16

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list

Ukrajince zvedl ze židle kontroverzní zákon o protikorupčních orgánech země. Ukrajinska pravda nyní přišla s odhalením, co za ním stojí.
před 21 minutami
Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Záběry, které vysílají tamní média, ukazují řadu oblastí v prefekturách Kumamoto, kde voda zaplavila domy, obchody a auta.
před 25 minutami

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát
Prohlédnout si 16 fotografií
Podnik Černé dámy - na místě, kde se kdysi ozýval šepot či nářek zcela specifického druhu, je dnes jen ticho, plíseň a tlející trosky. Těžko uvěřit, že zde ještě před pár lety fungoval BDSM klub a soukromý bar, který provozovala Černá dáma - tajemná žena s alabastrovou pletí, ebenovými vlasy a uhrančivým pohledem.
Spolu se svým partnerem obývala byt nad bývalým důlním závodem, jehož industriální ráz a výhled na těžní věž jen podtrhoval temné kouzlo tohoto místa.
před 55 minutami
Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

Izrael často zabije novináře, a teprve potom tvrdí, že byl terorista, aniž by předložil dostatek důkazů, říká organizace na ochranu novinářů.
před 1 hodinou
Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

Ruské dodavatele jaderného paliva mají výhledově nahradit Francouzi a Američané.
Další zprávy