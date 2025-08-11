Izrael v Gaze zabil pět novinářů, prominentní reportér podle Tel Avivu vedl teroristy

Šaríf, další reportér Muhammad Kríka a kameramani Ibráhím Záhir, Muhammad Núfal a Muaman Alíva byli podle televize při zásahu ve stanu pro novináře u hlavního vjezdu do nemocnice. Al-Džazíra jejich smrt označila za "cílený atentát" a další "zjevný a předem promyšlený útok na svobodu tisku".
Izraelská armáda potvrdila, že cílila na Šarífa, a zdůvodnila to tím, že podle ní byl "šéfem teroristické buňky Hamásu". Také tvrdí, že byl zapojen do raketových útoků na izraelské civilisty a vojáky.
Organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) vyjádřila nad útokem zděšení a uvedla, že Izrael nepředložil důkazy pro obvinění vůči Šarífovi. "Izrael často postupuje tak, že zabije novináře, a teprve potom tvrdí, že byl terorista, aniž by předložil dostatek důkazů. Tento vzorec se opakuje nejen v současné válce, ale opakoval se i v předchozích desetiletích," uvedla ředitelka CPJ Jodie Ginsbergová.
Vedoucí redaktor Al-Džazíry Muhammad Muavad stanici BBC řekl, že Šaríf byl akreditovaný novinář a jediný hlas, který ukazoval světu, co se děje v Gaze.
Izrael novináře do Gazy nepouští
Izrael nevpouští zahraniční novináře do Pásma Gazy, aby mohli o válce svobodně informovat. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní novináře.
"Stali se terčem útoku ve stanu, nereportovali z frontové linie," uvedl Muavad. "Faktem je, že izraelská vláda chce umlčet jakékoli zpravodajství z Gazy," řekl v pořadu The Newsroom. "Něco takového jsem v moderní historii ještě neviděl," dodal.
Al-Džazíra, OSN a CPJ v červenci vydaly prohlášení varující, že Šaríf je ohrožen na životě, a vyzývající k jeho ochraně. Osmadvacetiletý reportér krátce před smrtí na X varoval před intenzivním bombardováním ve městě Gaza. Příspěvek, který byl zveřejněn poté, co bylo oznámeno jeho úmrtí, se zdá být předem napsaný a publikovaný jeho známým.
Ve dvou drastických videích zachycujících následky útoku, jejichž pravost potvrdila BBC Verify, je vidět, jak muži odnášejí těla obětí. Podle Al-Džazíry útok zabil sedm lidí, včetně pěti jejích zaměstnanců.