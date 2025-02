Írán díky dodávkám z Číny opět rozjíždí výrobu balistických raket, píše CNN

Írán v Číně nakoupil klíčový komponent pro výrobu raketových motorů. Napsal to v noci na pátek server stanice CNN. První loď s látkou již kotví u íránských břehů a na další Írán čeká. Podle americké stanice by to mohlo znamenat, že se Íránu daří obnovovat výrobu raket, kterou postihly izraelské údery z loňského roku.

CNN tvrdí, že u íránského přístavu kotví loď, která převáží zhruba tisíc tun chloristanu sodného z Číny. To je klíčový komponent pro výrobu raketových motorů na tuhá paliva. Takové množství podle stanice, která odkazuje na informace ze zpravodajských služeb, může stačit pro výrobu motorů pro 200 balistických raket s doletem 1400 kilometrů. Dodávku podle CNN objednala íránská organizace zapojená do výroby raket. Podle CNN dodávka může naznačovat, že se Íránu daří obnovovat výrobu balistických raket, která byla vážně poškozena při izraelských úderech loni v říjnu. Pokud by to odpovídalo pravdě, tak je to dříve, než se domnívali někteří analytici. Írán očekává ještě jednu další loď s chloristanem sodným. Související Přichází renesance jaderných zbraní. Už je chtějí i Poláci, říká bezpečnostní expert Prodej chloristanu sodného mezinárodní sankce nezakazují. Látka se používá pro výrobu chloristanu amonného, který se používá v motorech pro rakety. "Není tu mnoho dalších alternativ pro využití (chloristanu sodného)," uvedl expert na anorganickou chemii Andrea Sella. Látka se používá i pro výrobu motorů pro protivzdušné rakety. Podle analytika Fabiana Hinze však Írán látku používá převážně pro výrobu motorů pro balistické rakety. Další analytik Jeffrey Lewis tvrdí, že Čína byla hlavním dodavatelem chloristanu sodného pro íránský balistický program od začátku tohoto století. V poslední době však Peking snížil svou vojenskou spolupráci s Teheránem ve snaze zlepšit své vztahy se Saúdskou Arábií a některými dalšími arabskými státy. Čínské ministerstvo zahraničí sdělilo, že chloristan sodný není látkou, která by podléhala specifickým vývozním povolením. "Jeho vývoz tak lze považovat za běžný obchod," uvedl mluvčí ministerstva. Podle americké stanice tak není jasné, nakolik je do obchodu oficiálně zapojena čínská vláda. Související Rusko z Íránu nedováží jen zbraně, společně chtějí vytvořit protiváhu Západu Látka se podle CNN používá pro výrobu méně pokročilých íránských balistických raket. Trosky alespoň jedné z těchto raket identifikovala izraelská armáda po íránském raketovém útoku na Izrael z loňského října. Nejvýkonnější a nejvyspělejší íránské rakety naopak využívají motory na kapalné palivo, řekl stanici CNN Hinz.