Zahraničí

Iráčan čelí podezření, že v Německu zabil dívku, když ji strčil pod vlak

ČTK ČTK
před 50 minutami
Jedenatřicetiletý Iráčan je podezřelý z toho, že 11. srpna na nástupišti ve středoněmeckém městě Friedland strčil pod projíždějící vlak šestnáctiletou dívku. Uvedla to agentura DPA, podle níž se policie původně domnívala, že smrt dívky byla nešťastná náhoda.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Byla to vždy velmi opatrná dívka," řekl agentuře Markus Janitzki, starosta durynské obce Geisleden, kde rodina dívky nějakou dobu žila. Rodiče si podle něho od počátku mysleli, že to nemohla být nehoda. "Znechucení a hněv jsou teď samozřejmě velké," doplnil.

Narážel tak na páteční oznámení policie o podezření vůči Iráčanovi, že dívku pod nákladní vlak strčil. Na rameni oběti se totiž našly stopy DNA patřící tomuto muži, kterému byl prozatím nařízen pobyt na psychiatrické klinice.

Dívka spolu s rodinou v srpnu 2022 uprchla z Ruskem napadané Ukrajiny, do dolnosaského Friedlandu pravidelně jezdila za vzděláním.

 
Mohlo by vás zajímat

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

Český diplomat v Kinshase je v kritickém stavu

Český diplomat v Kinshase je v kritickém stavu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo kriminalita migrace

Právě se děje

před 15 minutami
Chcete pracovat lépe a efektivněji? Pohrajte si s nastavením termostatu

Chcete pracovat lépe a efektivněji? Pohrajte si s nastavením termostatu

Podnikatelé by při stížnostech na úmorné horko v kanceláři či jiném pracovišti měli zbystřit. Může je to připravit o obrovské peníze.
Aktualizováno před 18 minutami
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

ŽIVĚ
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
Ballardův objev zbořil hollywodský mýtus. Titanic se potopil jinak

Ballardův objev zbořil hollywodský mýtus. Titanic se potopil jinak

První troska, kterou kamery onoho 1. září objevily, byl jeden z 29 lodních kotlů.
před 50 minutami
Iráčan čelí podezření, že v Německu zabil dívku, když ji strčil pod vlak

Iráčan čelí podezření, že v Německu zabil dívku, když ji strčil pod vlak

Policie se původně domnívala, že smrt dívky byla nešťastná náhoda.
před 1 hodinou
Slavia už ví, kdy přivítá Arsenal. Barcelona přijede do Edenu až po Novém roce

Slavia už ví, kdy přivítá Arsenal. Barcelona přijede do Edenu až po Novém roce

Svěřenci Jindřicha Trpišovského vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve středu 17. září domácím zápasem proti Bodö/Glimt.
před 1 hodinou
V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Pracovní trh stále vězí v krizi," uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe.
před 1 hodinou
Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony.
Další zprávy