"Vyhladili je." Ukrajinci v utajení provedli jednu z nejdůležitějších operací roku

před 1 hodinou
Elitní vojenská jednotka provedla nad ukrajinskou oblastí Sumy jeden z nejodvážnějších útoků války. Speciální jednotka Timur, skupina vytrénovaných mužů, která je součástí ukrajinské vojenské rozvědky HUR, přerušila ruský postup a porazila stovky ruských vojáků. V utajení se tak postarali o jednu z nejdůležitějších operací roku.
Záběry ukazují útok eltiní jednotky Timur v Sumské oblasti na Ukrajině | Video: X/HUR

Rusko na začátku tohoto roku napadlo severovýchodní region Ukrajiny s jasným cílem: vytvořit "ochrannou zónu", která by zabránila dalším přeshraničním vpádům Ukrajiny do ruských pohraničních oblastí.

"Hluboko za ruskými liniemi se ale komanda ukrajinských vojáků infiltrovala do nepřátelských pozic, přerušila zásobovací trasy a zničila velitelská centra," píše britský deník The Telegraph. Podle nej jednotky vyhladily celý ruský prapor a zastavily jeho ofenzivu. HUR tvrdí, že Ukrajinci zabili nejméně 334 ruských vojáků a 550 jich zranili.

Speciální jednotka Timur funguje tak, že provádí tajné útoky a nájezdy na souši i na moři. "Je dobře vybavená západními zbraněmi, má bohaté zkušenosti z bojiště, je vysoce motivovaná a mimořádně efektivní," vysvětlil pro Telegraph ukrajinský vojenský analytik a bývalý důstojník ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) Ivan Stupak.

V Sumách se podle něj projevila všestrannost jednotky, která se vyznačuje jedinečnou schopností bojovat v zákopech, lesích i ve vzduchu. Ukrajinská vojenská rozvědka v úterý uvedla, že jednotka Timur porazila stovky vojáků v boji zblízka a při leteckých útocích. Sestříhané video z víceúrovňového útoku zakončila slovy: "Boj pokračuje! Sláva Ukrajině!"

HUR neuvedla přesné datum ani místo bitvy, ale analytici a otevřené zdroje informující o situaci na Ukrajině potvrdily, že ruské ofenzivní operace se v severovýchodní oblasti zastavily koncem května.

Jednotka Timur obvykle operuje v utajení. Stojí ale za řadou nejsofistikovanějších a nejvýznamnějších operací za 41 měsíců dlouhé války, díky čemuž se o jejích vojácích po celé Ukrajině mluví jako o legendách. Tvoří ji asi 20 menších jednotek, které se specializují na partyzánský způsob boje.

Vojákům v uskupení velí podplukovník vystupující jako Timur, podle nějž je právě jednotka pojmenovaná. Timur se před dvěma lety - 24. srpna 2023 - v den nezávislosti Ukrajiny - stal hrdinou pro své krajany, když po skoro deseti letech ruské okupace poprvé vztyčil ukrajinskou vlajku na Krymu.

Vojáci se tehdy při nájezdu na černomořský poloostrov museli doplavit na člunech a poté urazit ještě asi 200 kilometrů na vodních skútrech, aby mohli zaútočit na ruskou základnu, kde se nacházel výkonný protiradarový systém, který rušil kyjevské rakety. 

Navzdory střetům s Rusy Ukrajinci zasáhli cíl a mise s krycím názvem "Probudjenia sili" (Probuzení síly) byla oceněna jako významný vojenský úspěch. "Ale možná ještě významnější bylo jasné poselství, které vyslala: Rusko je zranitelné," hodnotí britský deník.

"Obyvatelé Krymu viděli, že jsme přišli, a Rusové pochopili, že se můžeme objevit kdekoli a kdykoli," řekl později o operaci podplukovník Timur.

Speciální jednotky, které spadají pod Timur, jsou úspěšné i díky svým jedinečným dovednostem a speciálnímu výcviku a zkušenostem z moderního boje.

"Je to pravděpodobně jedna z prvních jednotek od druhé světové války, která provedla úspěšné hluboké výpady s tajnými misemi na území kontrolovaném Ruskem," řekl deníku The Telegraph vojensko-politický expert a výkonný ředitel Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci Dmytro Zhmailo.

Jednotka Timur se zúčastnila některých z nejkrvavějších bitev války, od udržení "cesty života" v Bachmutu po akce posilující morálku, včetně osvobození Hadího ostrova v Černém moři a pronásledování ruských žoldáků v Súdánu.

Letos v květnu provedlo uskupení v Charkovské oblasti útok za podpory vrtulníků. Stejně jako úder v Sumách vynikal smrtící synchronizací letecké síly, dělostřelectva, útoků dronů a sabotážních operací za ruskými liniemi.

Úder byl pokusem zmařit ruské snahy překročit řeku Oskil, která slouží jako klíčová přírodní obrana proti nepřátelským silám směřujícím k městu Kupjansk, důležité pevnosti na severním okraji frontové linie.

HUR tvrdí, že speciální jednotky v této oblasti zasáhly 600 ruských podzemních úkrytů, devět polních muničních skladů, osm říčních přechodů a zabily nebo zranily 439 nepřátelských vojáků.

Katastrofa v Doněcku. Strýčku Putine, pomozte, naléhají místní v zoufalých vzkazech (celý článek s videem zde)

"Strýčku Vovo, pomozte nám," říkají na videu děti z Donbasu trpící nedostatkem vody | Video: X/Taralejblog
 
