"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

Námořní velitelství NATO minulý týden uvedlo, že francouzská fregata zaznamenala vynořenou ruskou ponorku u pobřeží Bretaně. Při plavbě přes Severní moře následně plavidlo doprovázelo britské a nizozemské námořnictvo.
"Informace, které šíří některá média o údajné poruše a následném nouzovém vynoření diesel-elektrické ponorky Novorossijsk u pobřeží Francie, neodpovídají skutečnosti," citoval Interfax ze zprávy tiskové služby ruské Černomořské flotily.
Podle ní posádka provádí plánovaný přesun poté, co ponorka splnila úkoly ve Středozemním moři. "V souladu s mezinárodními pravidly námořní dopravy se průchod Lamanšským průlivem provádí výhradně v nadvodní poloze," dodává vyjádření flotily.
Nizozemské úřady nicméně o víkendu uvedly, že ponorku v Severním moři vleče jiné plavidlo. Rutte v pondělí podle agentury Reuters dodal, že ponorka je porouchaná. Podle něj z přítomnosti ruské flotily ve Středozemním moři nezůstalo téměř nic.
"Zůstala jen osamělá a poškozená ruská ponorka, která se belhá domů z hlídky," řekl. "Jaký rozdíl oproti románu Toma Clancyho z roku 1984 Hon na ponorku. Dnes to spíše připomíná hon na nejbližšího mechanika," dodal.
Koncem září francouzská média s odvoláním na ruské telegramové zdroje s kontakty v ruské zpravodajské komunitě uvedla, že ponorka Novorossijsk schopná nést střely Kalibr se při své misi u Gibraltaru ve Středozemním moři potýkala s vážnými technickými problémy, které ji už tehdy přinutily vynořit se na hladinu. Z lodi unikalo palivo.