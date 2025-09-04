Zahraničí

Vymazat DNA z povrchu zemského. Po hovoru s Putinem nastoupila Kimova četa

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Ruská média zveřejnila video po jednání vůdce KLDR Kim Čong-una s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Číně. Na záběrech je vidět, jak tým severokorejského vůdce pečlivě zlikvidoval všechny stopy přítomnosti Kim Čong-una v sále.
Na záběrech je vidět, jak personál Kim Čong-una odnáší jeho sklenici a otírá židli, na které seděl | Video: Telegram/Yunashev_Live

"Odnesli sklenici, ze které pil, otřeli čalounění židle, na které seděl, a všechny části nábytku, kterých se dotýkal," napsal novinář Kremlu Alexandr Junašev, který video sdílel na sociální síti Telegram.

Přesný důvod, proč severokorejští asistenti po jednání místnost takto pečlivě vyčistili, není jasný. Podle televize CNN jde zřejmě o to, aby se Kimova DNA nedostala do nepřátelských rukou.

Putin se v Číně účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), později se v Pekingu sešel jenom s Kimem, kterému poděkoval za nasazení severokorejských vojáků ve válce proti Ukrajině a za boj proti "modernímu neonacismu".

"Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech" řekl Kim novinářům.

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90 (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Libor Dvořák | Video: Tým Spotlight
 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Rusko KLDR (Severní Korea) Kim Čong-un Vladimir Putin

