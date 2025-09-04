Vymazat DNA z povrchu zemského. Po hovoru s Putinem nastoupila Kimova četa

"Odnesli sklenici, ze které pil, otřeli čalounění židle, na které seděl, a všechny části nábytku, kterých se dotýkal," napsal novinář Kremlu Alexandr Junašev, který video sdílel na sociální síti Telegram.
Přesný důvod, proč severokorejští asistenti po jednání místnost takto pečlivě vyčistili, není jasný. Podle televize CNN jde zřejmě o to, aby se Kimova DNA nedostala do nepřátelských rukou.
Putin se v Číně účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), později se v Pekingu sešel jenom s Kimem, kterému poděkoval za nasazení severokorejských vojáků ve válce proti Ukrajině a za boj proti "modernímu neonacismu".
"Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech" řekl Kim novinářům.