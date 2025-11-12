Zahraničí

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy

před 18 minutami
Francouzští poslanci schválili odklad kontroverzní důchodové reformy z roku 2023, píší agentury AFP a Reuters. Návrh, který počítal s posunem důchodového věku z 62 na 64 let, vyvolal ve Francii velké protesty.
"Tři a půl milionu Francouzů bude moci odejít do důchodu dříve," řekla dnes podle Reuters poslankyně za socialisty Melanie Thominová. Pro pozastavení reformy se vyslovilo 255 zákonodárců z řad zelených, socialistů nebo krajně pravicového Národního sdružení (RN), proti hlasovalo 146 poslanců, včetně komunistů nebo krajně levicové Nepodrobené Francie (LFI).

Pozastavení reformy bude podle vlády stát Francii v příštím roce 100 milionů eur (dvě miliardy Kč) a v roce 2027 až 1,4 miliardy eur (33,9 miliardy Kč), píše AFP.

Francie má v současnosti nejvyšší veřejný deficit v eurozóně, píše AFP. Kvůli snahám o pokles deficitu řadou škrtů ve výdajích a zvýšením některých daní padla minulý rok vláda konzervativce Michela Barniera.

Francie se však s vysokým veřejným dluhem potýká dlouhodobě. Rozpočtový deficit loni dosáhl 5,8 procenta HDP, což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu EU, který činí tři procenta. Na letošek se odhaduje deficit 5,4 procenta HDP.

 
