Francouzský porodník dostal 14 let za znásilnění šesti pacientek

před 3 hodinami
Ke 14 letům vězení byl ve francouzském Montpellieru odsouzen porodník za znásilnění šesti svých pacientek. Stalo se tak čtyři roky poté, co byl v jiném procesu za podobné činy spáchané na 11 ženách odsouzen k 12 letům vězení. Informuje o tom agentura AFP.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Po krátké poradě soud vyhověl návrhu prokuratury a shledal Lionela Charvina vinným ze sexuálního násilí, vyhrožování a nátlaku vůči těmto šesti ženám, s přitěžující okolností, že zneužil autority své funkce. Během dvoudenního procesu se 54letý obžalovaný bránil obvinění ze znásilnění a tvrdil, že prováděl pouze lékařské úkony.

První odsouzení před čtyřmi lety Charvina mělo velký mediální ohlas, který přiměl další pacientky, aby se přihlásily. To pak vedlo k novému procesu a nynějšímu rozsudku.

Lionel Charvin působil jako soukromý lékař a na klinice v jihofrancouzském Montpellieru až do roku 2016.

 
