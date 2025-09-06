Francouzský porodník dostal 14 let za znásilnění šesti pacientek

Po krátké poradě soud vyhověl návrhu prokuratury a shledal Lionela Charvina vinným ze sexuálního násilí, vyhrožování a nátlaku vůči těmto šesti ženám, s přitěžující okolností, že zneužil autority své funkce. Během dvoudenního procesu se 54letý obžalovaný bránil obvinění ze znásilnění a tvrdil, že prováděl pouze lékařské úkony.
První odsouzení před čtyřmi lety Charvina mělo velký mediální ohlas, který přiměl další pacientky, aby se přihlásily. To pak vedlo k novému procesu a nynějšímu rozsudku.
Lionel Charvin působil jako soukromý lékař a na klinice v jihofrancouzském Montpellieru až do roku 2016.