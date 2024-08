Zkušený republikán ze Sarkozyho éry. Ve hře o post premiéra Francie je nové jméno

Albert Petr

Ve Francii už druhým měsícem trvá politická paralýza po překvapivých výsledcích předčasných parlamentních voleb. Země stále neví, kdo bude novým premiérem, po konci olympijských her by se ale politická vyjednávání opět měla rozběhnout. Podle francouzských médií vstoupilo do hry nové jméno.