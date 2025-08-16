Zahraničí

Rafinerie v plamenech: ukrajinské útoky zasahují klíčový ruský ropný průmysl

Martin Sluka Martin Sluka
před 23 minutami
Ukrajinské ozbrojené síly pokračují v letní sérii dronových útoků na ruské ropné rafinerie. Několik útoků z posledních týdnů zasáhlo největší ruské zpracovatele ropy tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Podle odborníků však tyto škody nemusí způsobit Rusku zásadnější dlouhodobé problémy.
Rusko patří mezi největší světové producenty ropy, s celkovou roční těžbou přes 500 milionů tun. Ilustrační foto.
Rusko patří mezi největší světové producenty ropy, s celkovou roční těžbou přes 500 milionů tun. Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Od začátku srpna zasáhly ukrajinské drony hned několik ruských rafinerií. 2. srpna to byla Rjazanská a Novokujbyševská, 7. srpna Afipská, 10. srpna Saratovkská a 13. srpna rafinerie ve Slavjansku. Zatímco některé musely omezit produkci, jiné byly dočasně vyřazeny z provozu úplně.

Související

Přetnout ruské válečné tepny. Ukrajinské drony mají spadeno na železnice

salsk
0:31

Ve čtvrtek byla zasažena rafinerie ve Volgogradu, kterou ročně projde přes 15 milionů tun ropy, aktuálně tedy více než 5,5 procenta veškeré rafinované ropy v Rusku, uvedl ukrajinský server UBN. O den později došlo k útoku na rafinerii v Samarské oblasti.

Ukrajina svými útoky na rafinerie dlouhodobě ukazuje zranitelnost Ruska na vlastním území i snahu o oslabení hlavního zdroje jeho příjmu. S blížícím se mírovým jednáním mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem došlo k nárůstu intenzity útoků, což značí snahy Ukrajiny o zvýšení tlaku na Putina před jednáními.

Ukrajinský expert na energetiku Dmitrij Lyushkin v komentáři pro agenturu UNIAN uvedl, že útoky na rafinerie Rusko k dlouhodobé palivové krizi nedovedou, mohou ale přispět k dalšímu růstu cen a inflace. Podle Lyushkina dokáže útok dronu vyřadit rafinerii z provozu na měsíc až půl roku. Pro dlouhodobé vyřazení z provozu by bylo nutné systematické ostřelování raketami.

Ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček pro Aktuálně.cz upozornil, že technologie rafinerií mohou být závislé na poskytovatelích technologií z jiných zemí, například ze západní Evropy, Spojených států nebo Japonska. To podle něj může vyvolávat otázku, jaká podpora je při obnově těchto zařízení za současných podmínek vůbec možná.

Související

Putin obehnal sídlo své milenky dalšími zbraněmi. „Jak za nacistů,“ smějí se mu lidi

obranná věž v Rusku
0:52

Souček zároveň nepředpokládá, že by tyto útoky měly zásadní vliv na cenu ropy, která se obchoduje na světových burzách. "Ceny jsou většinou určovány nabídkou a poptávkou po ropě obecně, a ne kapacitním zpracováním v jednotlivých zemích," říká Souček.

Rusko patří mezi největší světové producenty ropy, s celkovou roční těžbou přes 500 milionů tun. Většina produkce je určena k exportu, přičemž klíčové rafinerie se nacházejí v centrální a západní části země.

 
Mohlo by vás zajímat

Putin nechce dohodu o příměří, ale o míru, řekl Trump. Zelenskyj míří do Washingtonu

Putin nechce dohodu o příměří, ale o míru, řekl Trump. Zelenskyj míří do Washingtonu

Ťia Ťia a Te Te dobyli srdce Hongkongu. Narozeninová párty trhala rekordy

Ťia Ťia a Te Te dobyli srdce Hongkongu. Narozeninová párty trhala rekordy
10 fotografií

Nic nedohodli, příště prý v Moskvě. Výsledky summitu Trump-Putin Ukrajinu nepotěší

Nic nedohodli, příště prý v Moskvě. Výsledky summitu Trump-Putin Ukrajinu nepotěší
2:05

Zastavte rozšíření Dukovan všemi prostředky, žádá Brusel rakouská hejtmanka

Zastavte rozšíření Dukovan všemi prostředky, žádá Brusel rakouská hejtmanka
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko ropa rafinérie dron ekonomika Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Putin nechce dohodu o příměří, ale o míru, řekl Trump. Zelenskyj míří do Washingtonu

ŽIVĚ
Putin nechce dohodu o příměří, ale o míru, řekl Trump. Zelenskyj míří do Washingtonu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Rafinerie v plamenech: ukrajinské útoky zasahují klíčový ruský ropný průmysl

Rafinerie v plamenech: ukrajinské útoky zasahují klíčový ruský ropný průmysl

Několik útoků z posledních týdnů zasáhlo největší ruské zpracovatele ropy tisíce kilometrů od ukrajinských hranic.
před 39 minutami
Hladové kozy. Ve Španělsku proti požárům nasazují nečekanou zbraň

Hladové kozy. Ve Španělsku proti požárům nasazují nečekanou zbraň

Kozy jsou známé svou nenasytnou chutí k jídlu, to z nich dělá ideální pomocníky při vytváření přirozených protipožárních pásů.
před 44 minutami

Ťia Ťia a Te Te dobyli srdce Hongkongu. Narozeninová párty trhala rekordy

Ťia Ťia a Te Te dobyli srdce Hongkongu. Narozeninová párty trhala rekordy
Prohlédnout si 10 fotografií
Sladký dort z ledu, ovoce a bambusu nezůstal dlouho netknutý, dvojčata se o něj podělila s typickým pandím apetitem.
Oslavenci mají vlastní fanclub, návštěvníci mávají cedulemi se jmény Ťia Ťia a Te Te, ozdobenými pandími portréty.
před 1 hodinou
Radí i Okamurovi, teď navíc ovládne ostravské hutě. Co s kolosem bude, není jasné

Radí i Okamurovi, teď navíc ovládne ostravské hutě. Co s kolosem bude, není jasné

Martin Pecina se odmítl sejít i s odboráři, kteří chtějí znát budoucnost podniku.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Ne příměří, ale hned mírová dohoda, překvapil Trump. Jak to hraje do karet Putinovi?

Aktualizováno před 2 hodinami
Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Obří talent českého tenisu vystoupal loni v černu na životní 87. místo světového žebříčku, potom ale přišel strmý pád.
Další zprávy