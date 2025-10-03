Finský soud odmítl žalobu na posádku lodi Eagle S za poškození kabelů v Baltu

Soud se zabýval incidentem z 25. prosince minulého roku, kdy posádka lodi Eagle S vlekla kotvu 90 kilometrů po dně Baltského moře, čímž poškodila pět kabelů, píše server Deutsche Welle. Poškození kabelů vedlo k výpadkům v dodávkách elektřiny, v důsledku čehož byly síly NATO v regionu uvedeny do stavu vysoké pohotovosti.
Posádka podle tvrzení finské prokuratury věděla, že za sebou táhne kotvu. Všichni tři členové posádky ale toto obvinění popřeli. "Když loď táhne několik hodin po mořském dně kotvu 90 kilometrů, je opravdu možné, aby si toho nikdo nevšiml?" ptal se na začátku procesu státní zástupce Mikko Larkia. Někteří experti podle Deutsche Welle označují incident za sabotáž ze strany Ruska, což Moskva odmítá.
Tanker Eagle S a jeho posádka podle tvrzení Evropské unie patří k ruské stínové flotile. Tak se označuje skupina starých tankerů, které operují pod vlajkami různých států, čímž obchází sankce uvalené na Rusko.
O této flotile mluvil ve čtvrtek i francouzský prezident Emmanuel Macron, který vyzval k většímu tlaku vůči tankerům ovládaným Moskvou. Vyjádřil se tak poté, co francouzští vojáci vstoupili ve středu na palubu tankeru Boracay, který je podle francouzských úřadů rovněž součástí ruské stínové flotily. Francie má podezření, že plavidlo minulý týden umožnilo ilegální přelety dronů nad dánskými civilními a vojenskými letišti. Francouzské úřady zadržely kapitána a jeho zástupce, oba jsou čínského původu, uvedla agentura AFP.