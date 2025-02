Fico si otestuje sílu křehké koalice. Partnerům dal měsíc na urovnání sporů

Slovenskou vládní koalici Roberta Fica čeká na úterní schůzi parlamentu důležitá zkouška. Ukáže se, jestli se stále může opřít o většinu. Premiérovi se povedlo naklonit si některé ze vzbouřených poslanců. Skupina z Národní koalice kolem Rudolfa Huliaka slíbila, že koalici podrží.

Úterý 4. února by mohlo být pro koalici zlomovým dnem. Začíná totiž mimořádná parlamentní schůze, na které by poslanci měli rozhodovat o zdravotnických zákonech. Požadavek na ně vznesli lékaři, kteří po dohodě s ministerstvem zdravotnictví posunuli prosincovou stávku. Vedle toho chtějí vládní strany tento týden zvolit nového předsedu Národní rady. Post je neobsazený už několik měsíců - od té doby, co tehdejší předseda Peter Pellegrini nastoupil do prezidentského úřadu. Na programu je ale také stavební zákon.

U těchto záležitostí si v praxi vyzkouší, zda má Ficova vládní koalice i nadále podporu potřebné nadpoloviční většiny 76 poslanců. Proběhlé schůze parlamentu se pojily s jeho pravidelným zablokováním. Několikrát se ani nepodařilo otevřít parlamentní schůzi, což přerušilo a oddálilo legislativní proces. Koaliční jednotu začaly loni ohrožovat dvě skupinky rebelujících poslanců. Tři poslanci Národní koalice kolem Rudolfa Huliaka se při hlasování o vládních zákonech odmítali prezentovat. Později se přidala ještě skupina čtyř nespokojených zákonodárců Hlasu.

Skupina kolem Huliaka po jednání s Ficem nicméně slíbila, že vládu podpoří, protože nechce předčasné volby. Strana Hlas v lednu vyloučila z klubu dva ze čtyř rebelujících poslanců - Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroše.

Postup zbývajících dvou, Jána Ferenčáka a Romana Malatince, je poměrně nejasný, ale zatím zůstávají v poslaneckém klubu i ve straně. Nejprve vydali stanovisko o společném postupu, tedy že nebudou hlasovat s koalicí. Malatinec ale později řekl, že závazek nedodrží a pomůže koalici schválit zdravotnické zákony a stavební zákon. Ferenčák jejich podporu zvažuje, chce však postupovat koordinovaně ve čtveřici.

S podporou "huliakovců" a dvou nevyloučených poslanců Hlasu má koalice těsnou většinu 77 hlasů. Ovšem i pokud přečká následující schůzi parlamentu, může to pro ni být do budoucna problémové. "Nedovedu si představit fungování se 76 nebo 77 poslanci. Mojí prioritou je, aby vládní koalice měla 79 poslanců," připustil Ferenčák dle Denníku N.

Fico k dalšímu vývoji v televizi JOJ 24 uvedl, že v březnu by se měla konat řádná schůze parlamentu. "Dávám předsedům koaličních stran měsíc, aby si situaci v klubech vyřešili," řekl v souvislosti s odchody některých poslanců z klubů. "Odešli, ale vládu chtějí podporovat. Je možné, že by tato skupina měla podíl i na vládní moci," dodal.

Opozice v čele s Progresivním Slovenskem vidí jediné východisko nestabilní situace v předčasných volbách. Sama ale nemá dostatek hlasů na jejich vyvolání. Musela by shromáždit 90 poslanců, kteří by zvedli ruku pro zkrácení volebního období. "Je třeba se dohodnout napříč koalicí a opozicí, včetně Směru. Myslím, že k tomu dříve či později dojde a je to v zájmu země," řekl pro Aktuálně.cz lídr opozice Michal Šimečka z Progresivního Slovenska.