Fico na poslední chvíli neodletěl na summit EU do Kodaně, důvodem je zdraví

před 2 hodinami
Slovenský premiér Robert Fico neodletěl na středeční neformální summit EU v Kodani, důvodem je zhoršení zdravotních problémů předsedy vlády souvisejících s loňským atentátem. Informoval o tom tiskový odbor úřadu slovenské vlády.
Slovenský premiér Robert Fico.
Slovenský premiér Robert Fico. | Foto: Reuters

Podle stanice JOJ měl vládní speciál do Kodaně odletět krátce po desáté dopoledne, ale novináři nejprve dostali informace o posunutí letu a když už seděli v letounu, tak o jeho zrušení.

"Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico se omluvil z účasti na neformálním summitu Evropské rady a summitu Evropského politického společenství z důvodů zhoršených zdravotních těžkostí spojených s atentátem," uvedl úřad vlády v tiskovém prohlášení. Více informací neposkytl.

Fico loni v květnu přežil pokus o atentát, když na něj po výjezdním zasedání vlády ve slovenské Handlové z bezprostřední blízkostí střílel útočník a vážně ho zranil. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.

Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie dnes na neformálním summitu EU v Kodani čekají dvě hlavní témata - společná evropská obrana a podpora Ukrajiny, která se již více než tři a půl roku brání ruské agresi. I v souvislosti s nedávným narušením vzdušného prostoru v několika členských státech EU ze strany Ruska budou šéfové států a vlád diskutovat také o možnostech, jak posílit evropskou obranu.

 
