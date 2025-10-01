Fico na poslední chvíli neodletěl na summit EU do Kodaně, důvodem je zdraví

Podle stanice JOJ měl vládní speciál do Kodaně odletět krátce po desáté dopoledne, ale novináři nejprve dostali informace o posunutí letu a když už seděli v letounu, tak o jeho zrušení.
"Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico se omluvil z účasti na neformálním summitu Evropské rady a summitu Evropského politického společenství z důvodů zhoršených zdravotních těžkostí spojených s atentátem," uvedl úřad vlády v tiskovém prohlášení. Více informací neposkytl.
Fico loni v květnu přežil pokus o atentát, když na něj po výjezdním zasedání vlády ve slovenské Handlové z bezprostřední blízkostí střílel útočník a vážně ho zranil. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.
Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie dnes na neformálním summitu EU v Kodani čekají dvě hlavní témata - společná evropská obrana a podpora Ukrajiny, která se již více než tři a půl roku brání ruské agresi. I v souvislosti s nedávným narušením vzdušného prostoru v několika členských státech EU ze strany Ruska budou šéfové států a vlád diskutovat také o možnostech, jak posílit evropskou obranu.