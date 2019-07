Exploze v obchodním centru na Floridě si vyžádala více než dvě desítky zraněných

Nejméně 23 zraněných, z toho dva vážně, si vyžádal výbuch v nákupním středisku ve městě Plantation na Floridě, způsobený nejspíše únikem plynu. Uvedla televize CNN s odvoláním na místní uřady. Předchozí bilance sobotní exploze čítala 15 až 20 zraněných.

Hasičský sbor původně uvedl, že došlo k výbuchu plynu, ale později upřesnil, že na potvrzení příčiny výbuchu stále pracují. "Ještě jsme to nepotvrdili, ale podezírááme, že jde o výbuch způsobený únikem plynu. Vypadá to tak," uvedl zástupce náčelníka hasičů Joel Gordon. Hasiči podle něj únik plyn cítili, když dorazili na místo.

Hasiči podle agentury Reuters sice našli poškozené plynové potrubí, ale úřady příčinu výbuchu nadále vyšetřují.

Exploze zřejmě nastala v pizzerii, která je ale v současnosti kvůli rekonstrukci mimo provoz. Podle záběrů z místa neštěstí je zřejmě zcela zničená jedna budova, ve fitness centru, které stojí vedle ní a kde v sobotu dopoledne místního času cvičilo hodně lidí, jsou vyražená okna. Síla exploze rozmetala trosky po celém okolí. Obchody hasiči uzavřeli do odvolání.

"Bylo to jako apokalypsa," řekla jedna ze svědkyň. "Byl to obrovský záblesk světla, který osvítil celou oblohu a byla to taková rána, hlasitější než ohňostroje," uvedla s tím, že jí pak pískalo v uších.

Jednačtyřicetiletý Jesse Walaschek míní, že asi 15 až 20 vteřin zachránilo jeho rodinu. Spolu se ženou a třemi dětmi ve věku čtyř, šesti a osmi let opustil fitness centrum krátce před výbuchem. "Uslyšeli jsme tu nejhlasitější ránu, jakou lze jen uslyšet. Podíval jsem se do zpětného zrcátka a uviděl jen mračno prachu," vylíčil CNN. "Kdybychom z tělocvičny vyšli o 15 vteřin později, asi bychom tu už nebyli," dodal.

Záchranáři a psi propátrávali trosky zřícené budovy ve snaze zjistit, zda pod nimi nejsou zasypaní nějací lidé. Zástupce náčelníka Gordon později novinářům potvrdil, že pátrání bylo ukončeno, aniž by se v troskách přišlo na nějaké oběti. Ranění byli převezeni do nemocnic. Je mezi nimi i dítě, ale jeho zranění nejsou podle lékařů vážná.

"Ulevilo se nám, že zranění nejsou tak vážná, jak jsme si mysleli, když jsme viděli trosky. Jsme za to vděční," poznamenal Gordon.

Některé obchody a kanceláře v nákupním centru výbuch zcela zničil. "Je to prostě neuvěřitelné," řekla dětská lékařka Amanda Buscemiová, která našla na ulici svůj diplom, když se šla podívat na ordinaci zničenou výbuchem. V té době měla zavřeno. "Brečíme a brečíme, ale zároveň jsme hrozně rádi, že nikdo z našich malých pacientů nebyl zraněn. Jsou to naše děti," prohlásila.

"Bohudíky nikdo nebyl zabit. Na to, jak špatně to vypadá, to mohlo dopadnout daleko hůř," konstatoval Gordon.