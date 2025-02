"Tenhle víkend vejde do učebnic." Evropa se vzpamatovává ze studené sprchy

Vlády mnoha evropských zemí jsou znepokojené po projevu amerického viceprezidenta J. D. Vance, který pronesl v pátek na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Tvrdě v něm mimo jiné kritizoval údajný ústup od svobody slova v Evropě. Oproti očekávání se nezmínil o válce na Ukrajině.

"Největším nepřítelem Evropy není Rusko, Čína, Severní Korea nebo Írán, ale nepřítel, který se nachází uvnitř," řekl Vance na pravděpodobně nejdůležitějším bezpečnostním summitu roku. Vance vykreslil obraz kontinentu, kde je svoboda slova a demokracie v obležení, ale hlavním tématům konference, tedy Ukrajině a výdajům na obranu, se vyhnul.

Podle bývalého úředníka amerického ministerstva zahraničí a obrany, který nyní vede neziskovou organizaci Japan Society, Joshuy Walkera, byla Američanům Vancova rétorika povědomá. "Myslím si, že jen Evropané netušili, co se vlastně děje," popsal Newsweeku situaci a mnohé účastníky summitu označil za "rozrušené".

"Tohle je pro jejich voličskou základnu v Indianě a Arkansasu splněný sen. Ten projev nebyl namířený k Evropanům," vysvětlil finančník a politický aktivista Bill Browder, který se často kriticky vyjadřuje k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. "O tomhle víkendu se bude psát v učebnicích dějepisu," doplnil ve zjevné narážce na to, že role Spojených států vůči Evropě se mění.

To, že Vance vůbec nemluvil o Ukrajině, která byla hlavním tématem konference, zmátlo a rozladilo řadu evropských politiků. "Víkend byl pro Evropany ‘studenou sprchou’. Uvědomili si, co všechno je v sázce," uvedl ukrajinský poslanec Oleksij Gončarenko.

"Velmi jasně jsme se dozvěděli, co americká administrativa chce, ale ne ohledně války na Ukrajině," popsal bývalý španělský ministr zahraničních věcí Arancha González Laya. Souhlasil s ním i Walker. "Nezazněly tam žádné konkrétní věci. Mnozí přitom čekali, že konference přinese něco podstatného, co by USA mohly Ukrajině a jejím podporovatelům z Ukrajiny nabídnout," doplnil.

Evropští politici se obávají, že by Evropa mohla být z procesu rozhodování o osud Ukrajiny vyřazena, což v sobotu naznačil i americký vyslanec pro Ukrajinu a Rusko, americký generálporučík ve výslužbě Keith Kellogg.

V projevu při doprovodné akci summitu, které se zúčastnilo mnoho Ukrajinců a několik evropských lídrů, Kellogg uvedl, že evropští zástupci nebudou mít místo u jednacího stolu vedle Washingtonu, Kyjeva a Moskvy. Zároveň ale trval na tom, že jejich "zájmy" budou zastoupeny.

Spojené státy také vyloučily ukrajinské členství v NATO, za které Kyjev silně lobboval. Současně americký ministr obrany Pete Hegseth při návštěvě Bruselu v minulých dnech prohlásil, že obnovení kontroly nad Ukrajinou až k jejím hranicím před rokem 2014 je "nereálné".

Podle Kellogga by USA mohly Evropu jednoduše vyčlenit z následujících rozhovorů - povede je americký velvyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff, který v sobotu jednal s ruskými týmy, a poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz. Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na to svolal na pondělí summit evropských lídrů v Paříži.

Podle Browdera se zdá stále pravděpodobnější, že Donald Trump uzavře dohodu s Vladimirem Putinem, který se mu zavázal dodržet sliby, ty ale nemá v úmyslu splnit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně uvedl, že se domnívá, že Kreml nedodrží podmínky příměří, a proto požaduje bezpečnostní záruky od svých spojenců.

Předseda Mnichovské bezpečnostní konference Christoph Heusgen se na závěr akce rozplakal: