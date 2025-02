Plán pro Ukrajinu neukázal, místo toho Trumpův zástupce v Mnichově kritizoval Evropu

Svoboda slova je v Evropě na ústupu, řekl na Mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident J. D. Vance. Evropské politiky vyzval, aby více naslouchali svým občanům. Vance většinu svého projevu věnoval kritice poměrů v Evropě, o válce na Ukrajině se zmínil jen okrajově. Média přitom očekávala, že v projevu nastíní představu americké administrativy o cestě k dosažení míru na Ukrajině.

Vance ve svém projevu kritizoval údajné omezování svobody slova v Evropě. Jako příklad zmínil mimo jiné nedávno zrušené prezidentské volby v Rumunsku. Do kampaně podle zjištění zpravodajských služeb zasahovalo Rusko, aby uspěl proruský politik a kritik NATO a EU. Vance také kritizoval Evropskou komisi a její politiku regulace sociálních sítí, ale i vlády ve Švédsku či Británii. "Obávám se, že svoboda slova je napříč Evropou na ústupu," řekl.

Podle amerického viceprezidenta je sice důležité, aby Evropa rozvíjela svou obranyschopnost navenek, zároveň ale dodal, že mu větší starosti dělá nebezpečí, které podle něj Evropě hrozí zevnitř. Obává se, že "by se Evropa mohla zříct některých základních hodnot, hodnot, které sdílí se Spojenými státy". "Musíme dělat více, než o demokratických hodnotách jen mluvit, musíme je žít," dodal.

Před Vancem na bezpečnostní konferenci hovořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, značnou část projevu věnovala válce na Ukrajině. Uvedla mimo jiné, že pád Ukrajiny by oslabil nejen Evropu, ale i Spojené státy. Zatímco její projev v sálu hotelu Bayerischer Hof přerušil několikrát hlasitý potlesk, na Vanceovu řeč reagovalo obecenstvo složené ze světových politiků jen vlažně.

Německý ministr obrany Boris Pistorius, který byl na konferenci dalším z řečníků, označil Vanceovu kritiku za nepřijatelnou. "Jestli jsem to pochopil správně, srovnává situaci v určitých částech Evropy s tou v autoritářských oblastech. To je nepřijatelné," řekl. Také bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Daalder webu Politico řekl, že to není projev, který by očekával "ve 21. století a určitě ne od amerického viceprezidenta na nejdůležitější evropské bezpečnostní konferenci".

Nepřímo podpořil AfD a hájil Muska

Téma mnichovské konference, tedy bezpečnost, ve Vanceově projevu prakticky nezaznělo. Americký viceprezident jen zopakoval, že by Evropa měla vydávat více peněz na svou obranu. Prezident Donald Trump před časem vyzval, aby spojenci v Severoatlantické alianci vydávali na obranu pět procent hrubého domácího produktu.

Původně se očekávalo, že Vance využije svůj projev na mnichovské konferenci, aby nastínil plány Spojených států pod vedením prezidenta Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Některá německá média uváděla, že by mohl rovněž oznámit stažení části amerických sil z Evropy. V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný Trumpův telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají, nejspíš v Saúdské Arábii. Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti.

Vance Evropany také vyzval, aby zastavili nelegální migraci. Je to podle něj přáním také evropských občanů, kterým by měli politici více naslouchat. "Ze všech naléhavých výzev, s nimiž se zde zastoupené národy potýkají, není žádný podle mého názoru naléhavější než masová migrace," řekl Vance. Americká vláda zahájila po nástupu prezidenta Trumpa k moci program rozsáhlých deportací.

Viceprezident Vance rovněž kritizoval, jak evropské země přistupují k některým stranám označovaným za populistické. Nepřímo přitom podpořil německou stranu Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. "Protipožární zdi nemají místo," uvedl. Jako protipožární zeď je označován princip, na základě kterého německé strany politického středu nespolupracují se stranami na okrajích politického spektra. V Německu se příští týden v neděli uskuteční parlamentní volby. AfD se v nich zřejmě stane druhou nejsilnější stranou.

AfD otevřeně podporuje mimo jiné blízký Trumpův spolupracovník, miliardář Elon Musk. Také jeho ve svém projevu Vance dnes zmínil. "Když dokázala americká demokracie přežít deset let nadávání Grety Thunbergové, dokážete vy přežít několik měsíců Elona Muska," řekl. Švédka Thunbergová se proslavila jako zastánkyně většího úsilí v boji proti klimatickým změnám.

Musk v minulých týdnech podpořil nejen AfD, ale i další pravicově populistické až krajně pravicové strany v Evropě. Vanceův projev Musk na síti X přivítal. "Make Europe Great Again! MEGA, MEGA, MEGA," napsal s odkazem na Trumpovo heslo MAGA, což je zkratka slov Make America Great Again, tedy Učiňme Ameriku opět skvělou.

