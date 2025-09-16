Zahraničí

EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi

před 2 hodinami
Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konkurenceschopnost, ale i vlastní suverenitu. V Bruselu to v pondělí řekl bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) a bývalý italský premiér Mario Draghi, který se tam účastní konference o konkurenceschopnosti.
Archivní foto. Mario Draghi v parlamentu.

Akce má vyhodnotit, jakého pokroku se podařilo sedmadvacítce dosáhnout rok od doby, kdy Draghi zveřejnil svou zprávu o posílení konkurenceschopnosti unijního bloku. Informují o tom tiskové agentury.

"Náš model růstu ztrácí na významu, slabá místa se množí a neexistuje jasná cesta, jak financovat potřebné investice," řekl Draghi v úterním projevu. Ceny energií jsou podle něj stále příliš vysoké, příliš málo podniků pracuje s umělou inteligencí a v oblasti výroby mikročipů je potřeba dohnat zpoždění.

Draghi zmínil i problémy v automobilovém průmyslu. Prodej elektromobilů stagnuje, modely jsou příliš drahé a emise CO2 v dopravě téměř neklesají, upozornil. Ještě za Draghiho projevu přišla zpráva, že automobilka Ford kvůli slabé poptávce po elektromobilech zruší dalších až 1000 pracovních míst v Kolíně nad Rýnem.

Osmasedmdesátiletý Draghi ocenil již přijatá opatření a odhodlání Evropské komise prosadit řadu kroků k nápravě situace. Zároveň ale vyjádřil lítost nad tím, že "vlády si neuvědomují závažnost situace".

Obchodní spor se Spojenými státy nebo zadlužení evropských zemí "nám krutě připomněly, že nečinnost ohrožuje nejen naši konkurenceschopnost, ale také naši suverenitu," řekl Draghi. "Pokračovat jako dosud znamená odsoudit se k úpadku. Abychom se z této situace dostali, musíme změnit rychlost, rozsah a intenzitu," dodal.

"Od vydání jeho velké zprávy o stavu a problémech EU uběhl rok. Profesor Draghi jej zhodnotil jako rok slabšího ekonomického růstu, vzniku nových slabin a velmi výrazně zdůraznil potřebu dalších investic, kdy stroze dodal, že zatím není jasné, jak potřebný kapitál pro obrovské plánované investice zmobilizovat," napsal hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

Šéfka EK Ursula von der Leyenová, která se konference také účastní, uznala, že reformy je potřeba urychlit. Pochvalovala si úspěch v oblasti AI, oživení obranného průmyslu nebo snížení regulační zátěže. Zároveň ale vyzvala k urychlenému dokončení jednotného trhu, což je rozsáhlý projekt, který chce do roku 2028 odstranit vnitřní překážky, jež stále brzdí ekonomickou aktivitu v mnoha oblastech.

"Jedním z problému regulatorní zátěže v EU je rozdílnost regulatorních rámců jednotlivých členských zemí. Obecně cítím velkou neochotu vzdát se vlastní podoby regulace ve prospěch jednotné evropské. Zde si myslím, že dobudování jednotného trhu bude nejvíce drhnout," myslí si Peterka. "Přestože jsem relativně skeptický k naplnění slíbených plánů na snížení cen energií v Evropě, tak případný úspěch by průmyslovým ekonomikám mohl výrazně pomoci. Stejně tak by si Česká republika měla být schopna sáhnout na významné objemy investic do energetiky, která je v rámci EU hodnocena jako spíše špinavější," dodal.

Draghi před rokem představil zprávu, kterou mu zadala právě předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Uvedl v ní, že Evropská unie musí být v konkurenčním boji se Spojenými státy a Čínou výrazně inovativnější a že stojí před existenční výzvou. Komise následně předložila řadu návrhů a opatření, jak situaci zlepšit.

 
